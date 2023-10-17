Фитнес и здоровье
22:04, 17 октября 2023
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Диетолог рассказала, что приготовленная при слишком высокой температуре картошка, становится вредной для здоровья

Выделяется опасный токсин

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова предупредила, что картофель не следует готовить при температуре выше 120 градусов Цельсия. Иначе выделяется опасное для здоровья вещество — акриламид.

Диетолог рассказала, что приготовленная при слишком высокой температуре картошка, становится вредной для здоровья
© Unsplash.com

Это токсин, угнетающий работу почек, печени, имеющий выраженный канцерогенный эффект. Также картошку не стоит готовить с молоком. Диетолог отметила, что молоко плохо сочетается с другими продуктами, потому лучше добавлять в пюре или другие картофельные блюда воду либо сливочное масло.

Есть картошку можно не чаще 2-3 раз в неделю. Суточная норма для взрослого человека составляет 150-200 граммов продукта.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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