Диетологи посоветовали выпивать стакан воды с мёдом перед сном

Продукт известен многими полезными свойствами: и для укрепления иммунитета, и как противовоспалительное средство, и для лечения респираторных инфекций, и для улучшения обмена веществ. Но не менее полезен мёд и для улучшения качества сна.

Участники экспериментов в возрасте от 40 до 55 лет ежедневно перед сном употребляли ложку мёда, растворённую в тёплой воде. У всех, кто ежедневно пил «медовую» воду сон стал лучше и протекал спокойнее. Эксперименты длились месяц, но эффект сохранился значительно дольше.

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