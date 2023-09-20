Фитнес и здоровье
21:07, 20 сентября 2023
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Диетологи посоветовали выпивать стакан воды с мёдом перед сном

Эксперименты подтвердили пользу

Специалисты по здоровому питанию провели серию экспериментов для подтверждения влияния мёда на качество сна.

Диетологи посоветовали выпивать стакан воды с мёдом перед сном
© Pexels.com

Продукт известен многими полезными свойствами: и для укрепления иммунитета, и как противовоспалительное средство, и для лечения респираторных инфекций, и для улучшения обмена веществ. Но не менее полезен мёд и для улучшения качества сна.

Участники экспериментов в возрасте от 40 до 55 лет ежедневно перед сном употребляли ложку мёда, растворённую в тёплой воде. У всех, кто ежедневно пил «медовую» воду сон стал лучше и протекал спокойнее. Эксперименты длились месяц, но эффект сохранился значительно дольше.

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