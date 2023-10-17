До какого возраста вы сможете эффективно наращивать мышцы

Если судить по графику выше, на котором показана общая популяция, то можно заметить линейный спад. При этом начинается саркопения в 20 лет, и она не имеет точки ускорения или перелома. То есть это просто медленное и постоянное снижение силы и роста мышц в течение жизни.

Получается, что возраст вовсе не является основным фактором, вызывающим саркопению. Известно, что даже в 90 лет мышцы человека остаются восприимчивыми к тренировкам. Всего за восемь недель занятий спортом можно в этом возрасте увеличить силу на 174%.

Метаанализ 2020 года показал, что после 60 лет мышцы растут медленнее после силовых тренировок. Но возрастом объясняется лишь 10% этого снижения.

Всё это означает, что эффективно нарастить мышцы вы можете в любом возрасте.

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