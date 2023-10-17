До какого возраста вы сможете эффективно наращивать мышцы

До какого возраста вы сможете эффективно наращивать мышцыВот что говорит наука
Многие знакомы с таким термином, как «возрастная саркопения». Под ней понимают потерю мышц и силы с возрастом. Но это совсем не значит, что в старости невозможно нарастить мышечную массу. Всё несколько сложнее, чем кажется.
У спортсменов пик мышечной силы и роста мышц зависит от вида деятельности, которым они занимаются. Например, у олимпийских штангистов он наступает примерно в 26 лет, у пауэрлифтеров - в 35 лет. Однако причиной окончания спортивной карьеры является чаще всего не это, а травмы.
Что касается любителей, то исследования демонстрируют следующее. Учёные в рамках одной из научных работ не обнаружили разницы роста мышц и силы между людьми 18-39 лет. Но, согласно современным представлениям, критическая отметка старости теперь находится в районе 40 лет. А что после 40 лет?
Если судить по графику выше, на котором показана общая популяция, то можно заметить линейный спад. При этом начинается саркопения в 20 лет, и она не имеет точки ускорения или перелома. То есть это просто медленное и постоянное снижение силы и роста мышц в течение жизни.
Получается, что возраст вовсе не является основным фактором, вызывающим саркопению. Известно, что даже в 90 лет мышцы человека остаются восприимчивыми к тренировкам. Всего за восемь недель занятий спортом можно в этом возрасте увеличить силу на 174%.
Метаанализ 2020 года показал, что после 60 лет мышцы растут медленнее после силовых тренировок. Но возрастом объясняется лишь 10% этого снижения.
Всё это означает, что эффективно нарастить мышцы вы можете в любом возрасте.
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