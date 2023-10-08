Доказано: бег так же полезен для психики, как и антидепрессанты

В ходе исследования учёные наблюдали за 141 человеком, страдающим депрессией, тревогой или тем и другим. Из всех участников 45 человек в течение 16 недель получали лекарства, а 96 бегали. Беговая терапия состояла из контролируемых 45-минутных занятий бегом на свежем воздухе два-три раза в неделю.

К концу исследования примерно у 44% людей из каждой группы уменьшились симптомы депрессии и тревоги. Однако эти симптомы, по словам экспертов, всё ещё были значительными.

В то же время у бегунов по сравнению с теми, кто принимал лекарства, улучшилось физическое здоровье. В частности, у них снизилась частота сердечных сокращений, кровяное давление, уменьшилась окружность талии, стали лучше работать лёгкие. По данным Cleveland Clinic, у людей, принимавших антидепрессанты, физическое здоровье ухудшилось: в том числе показатели веса, кровяного давления, триглицеридов, вариабельности сердечного ритма.

Однако лишь 52% из группы бегунов выполняло задание так, как надо, тогда как в группе людей, принимавших лекарства, таких было 82%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.