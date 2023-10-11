Доказано: безалкогольные напитки помогают снизить потребление спиртного

Доказано: безалкогольные напитки помогают снизить потребление спиртногоВот что узнали учёные
Одна из стратегий борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя - это рекламирование безалкогольного пива и безалкогольных коктейлей. Но действительно ли эти напитки помогают употреблять меньше спиртного?
В ходе рандомизированного контролируемого исследования, где участвовали взрослые 20 лет и старше, учёные обнаружили, как безалкогольные напитки влияют на употребление людьми спиртного. В общей сложности приняли участие в эксперименте 123 человека. Они были разделены на две группы: одна употребляла в течение 12 месяцев безалкогольные напитки, другая ничего не меняла в своём рационе.
По итогам исследования выяснилось, что потребление алкоголя в группе с безалкогольными напитками значительно снизилось. И этот эффект сохранялся даже спустя восемь недель после окончания эксперимента. Группа вмешательства потребляла в среднем 11,5 г эквивалента чистого алкоголя в день на протяжении 12 недель. Это ниже, чем до начала исследования.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.
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