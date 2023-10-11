Доказано: безалкогольные напитки помогают снизить потребление спиртного

По итогам исследования выяснилось, что потребление алкоголя в группе с безалкогольными напитками значительно снизилось. И этот эффект сохранялся даже спустя восемь недель после окончания эксперимента. Группа вмешательства потребляла в среднем 11,5 г эквивалента чистого алкоголя в день на протяжении 12 недель. Это ниже, чем до начала исследования.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

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