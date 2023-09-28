Доказано: чем больше мы занимаемся спортом, тем больше бездельничаем в целом

Доказано: чем больше мы занимаемся спортом, тем больше бездельничаем в целомИз-за этого некоторые теряют меньше веса
Учёные обнаружили, что чем больше человек тренируется, тем больше он склонен сокращать ежедневные физические нагрузки, не связанные со спортом. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Current Nutrition Reports.
Команда учёных из Копенгагенского университета пришла к выводу, что чем больше мы занимаемся спортом, тем реже поднимаемся по лестнице вместо лифта, ездим на велосипеде и т.п. Другими словами, люди, которые много тренируются, склонны сокращать свою ежедневную физическую нагрузку, не связанную с физическими упражнениями.
В 67% исследований специалисты обнаружили, что люди сокращают количество физической активности в повседневной жизни в качестве компенсации за тренировки в зале. Они меньше ходят пешком, ездят на велосипеде, реже поднимаются по лестнице.
Одно исследование показало также, что из-за этого снижения уровня активности участники потеряли на 22% меньше веса, чем ожидалось от их программы тренировок.
Аспирант Джули Марвел Мансфельдт считает, что тенденция быть менее физически активным вне тренировок объясняется физиологическими и психологическими факторами. То есть связано это может быть с большей усталостью после занятий спортом, а также с желанием «вознаградить» себя за хорошую тренировку.
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