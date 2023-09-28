Доказано: чем больше мы занимаемся спортом, тем больше бездельничаем в целом

Команда учёных из Копенгагенского университета пришла к выводу, что чем больше мы занимаемся спортом, тем реже поднимаемся по лестнице вместо лифта, ездим на велосипеде и т.п. Другими словами, люди, которые много тренируются, склонны сокращать свою ежедневную физическую нагрузку, не связанную с физическими упражнениями.

В 67% исследований специалисты обнаружили, что люди сокращают количество физической активности в повседневной жизни в качестве компенсации за тренировки в зале. Они меньше ходят пешком, ездят на велосипеде, реже поднимаются по лестнице.

Одно исследование показало также, что из-за этого снижения уровня активности участники потеряли на 22% меньше веса, чем ожидалось от их программы тренировок.