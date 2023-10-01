Доказано: десерт на завтрак поможет вам похудеть

В целом проверить, работают ли диеты, включающие белковый завтрак со сладким лакомством, безуглеводный обед и ужин без сладостей, сложно. Всё потому, что люди склонны лгать о том, что они едят, а сами испытания не длятся долго.

Хотя обзор 2022 года показал, что употребление большего количества калорий в начале дня приводит к большей потере веса. По словам учёных, тело человека метаболически эволюционировало так, чтобы потреблять больше калорий утром.

Данные исследований, проведённых на людях, демонстрируют, что в течение дня человеку тяжелее ощущать сытость. Это может намекать на необходимость потреблять большую часть калорий по утрам.

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