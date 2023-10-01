Доказано: десерт на завтрак поможет вам похудеть

Доказано: десерт на завтрак поможет вам похудетьКак ни странно, это так
Самое известное исследование, связанное с употреблением десерта на завтрак при похудении, было проведено под руководством эндокринолога профессора Даниэлы Якубович из Тель-Авивского университета в Израиле. Вот что показали его результаты.
В 2012 году были опубликованы результаты исследования, проведённого под руководством профессора Даниэлы Якубович из Тель-Авивского университета в Израиле. Участвовали в нём 193 человека. Люди ели завтрак, состоящий из небольшого количества углеводов, или из большого количества белка и углеводов, в том числе сладкого угощения (кусок торта или пончик).
Спустя 16 недель группа, практиковавшая низкоуглеводную диету, начала набирать вес, а другая группа потеряла ещё несколько килограммов. Возможно, объясняется это тем, что утренний десерт снижает уровень гормона голода грелина и тягу к пище.
В целом проверить, работают ли диеты, включающие белковый завтрак со сладким лакомством, безуглеводный обед и ужин без сладостей, сложно. Всё потому, что люди склонны лгать о том, что они едят, а сами испытания не длятся долго.
Хотя обзор 2022 года показал, что употребление большего количества калорий в начале дня приводит к большей потере веса. По словам учёных, тело человека метаболически эволюционировало так, чтобы потреблять больше калорий утром.
Данные исследований, проведённых на людях, демонстрируют, что в течение дня человеку тяжелее ощущать сытость. Это может намекать на необходимость потреблять большую часть калорий по утрам.
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