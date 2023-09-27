Доказано: йога помогает людям с сердечной недостаточностью

Доказано: йога помогает людям с сердечной недостаточностьюК такому выводу совсем недавно пришли учёные
В ходе нового исследования, представленного на конференции Американского колледжа кардиологов в Азии 2023, выяснилось, что йогатерапия может помочь при сердечной недостаточности. У пациентов при таком лечении улучшались пульс и показатели кровяного давления.
Более ранние исследования показали, что йогатерапия и изменение образа улучшают качество жизни людей с сердечной недостаточностью, а также работу их сердечно-сосудистой системы. В ходе нового исследования специалисты выяснили, как в долгосрочной перспективе влияет йога на здоровье таких пациентов.
Сердечная недостаточность представляет собой форму сердечно-сосудистого заболевания, при которой сердечная мышца не может должным образом перекачивать кровь.
В недавнем исследовании участвовали 75 человек с сердечной недостаточностью из центра третичной медицинской помощи в Южной Индии. Их возраст составлял от 30 до 70 лет, все они перенесли коронарное вмешательство, реваскуляризацию или аппаратную терапию в течение предыдущих шести месяцев или одного года.
35 человек вошли в интервенционную группу, а 40 человек - в неинтервенционную группу. Интервенционная группа получала йогатерапию и медикаментозную терапию, а неинтервенционная группа - только лекарства. Йогой рекомендовано было заниматься участникам не менее пяти дней в неделю в течение 12 месяцев.
По итогам исследования выяснилось, что у людей, которые ходили на йогу, улучшились показатели систолического артериального давления и частоты сердечных сокращений, выносливость, сила, баланс, стабильность симптомов, качество жизни.
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