Доказано: йога помогает людям с сердечной недостаточностью

В недавнем исследовании участвовали 75 человек с сердечной недостаточностью из центра третичной медицинской помощи в Южной Индии. Их возраст составлял от 30 до 70 лет, все они перенесли коронарное вмешательство, реваскуляризацию или аппаратную терапию в течение предыдущих шести месяцев или одного года.

35 человек вошли в интервенционную группу, а 40 человек - в неинтервенционную группу. Интервенционная группа получала йогатерапию и медикаментозную терапию, а неинтервенционная группа - только лекарства. Йогой рекомендовано было заниматься участникам не менее пяти дней в неделю в течение 12 месяцев.

По итогам исследования выяснилось, что у людей, которые ходили на йогу, улучшились показатели систолического артериального давления и частоты сердечных сокращений, выносливость, сила, баланс, стабильность симптомов, качество жизни.

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