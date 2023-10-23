Доказано: кофе приводит к повышению кровяного давления

Существует несколько теорий, почему кофе способствует повышению артериального давления. Считается, что кофеин блокирует гормон, который помогает расширять артерии, или же заставляет надпочечники выделять дополнительный адреналин.

Для снижения кровяного давления имеет смысл сократить потребление кофе, чая, колы, энергетиков. Во всех этих напитках содержится кофеин.

Также в ходе одного исследования, опубликованного в прошлом году в Журнале Американской кардиологической ассоциации, выяснилось, что люди с гипертонией удваивают риск преждевременной смерти, выпивая две или более чашек кофе в день. Подобного эффекта не было, когда пациенты пили зелёный чай или только одну чашку кофе в сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.