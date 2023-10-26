Доказано: люди с детской травмой чаще страдают от головной боли

Доказано: люди с детской травмой чаще страдают от головной болиВот что выяснили учёные
Те, кто в детстве столкнулся с травмирующими событиями, во взрослом возрасте чаще сталкиваются с головными болями. К такому выводу пришли учёные в статье, опубликованной в онлайн-выпуске журнала Neurology.
В ходе метаанализа учёные изучили данные 28 исследований, в которых приняли участие 154 739 человек из 19 стран. Из них 48 625 человек (31%) признались, что столкнулись в детстве минимум с одним травмирующим событием, а у 24 956 человек (16%) диагностировали первичные головные боли.
Среди тех, кто перенёс одну психологическую травму в детстве, у 26% обнаружили первичное расстройство, связанное с головной болью. Нетравмированных людей, страдающих от головной боли, было 12%.
Оказалось также, что люди, пережившие одно или несколько травматических событий в детстве, страдали головными болями на 48% чаще по сравнению с теми, кто не пережил таких травматических событий.
Те, кто столкнулся в детском возрасте с одной травмой, имели на 24% больше шансов на развитие головной боли во взрослом возрасте, а люди с четырьмя и большим количеством травмирующих событий страдали головными болями более чем в два раза чаще.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.