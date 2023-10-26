Доказано: люди с детской травмой чаще страдают от головной боли

Среди тех, кто перенёс одну психологическую травму в детстве, у 26% обнаружили первичное расстройство, связанное с головной болью. Нетравмированных людей, страдающих от головной боли, было 12%.

Оказалось также, что люди, пережившие одно или несколько травматических событий в детстве, страдали головными болями на 48% чаще по сравнению с теми, кто не пережил таких травматических событий.

Те, кто столкнулся в детском возрасте с одной травмой, имели на 24% больше шансов на развитие головной боли во взрослом возрасте, а люди с четырьмя и большим количеством травмирующих событий страдали головными болями более чем в два раза чаще.

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