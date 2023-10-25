Доказано: музыка помогает справиться с физической болью

Доказано: музыка помогает справиться с физической больюЭто обнаружили специалисты из лаборатории Роя Пейна в Университете Макгилла
Научные исследования показывают, что музыка может стать способом избавиться от боли. Канадские учёные выяснили, какой именно тип музыки помогает ослабить восприятие боли.
В ходе недавнего исследования выяснилось, что более эффективна в плане уменьшения острой термической боли для людей их любимая музыка. При этом просто расслабляющие и незнакомые композиции уменьшали боль не так сильно.
Команда учёных обнаружила также, что влияние музыки на снижение интенсивности боли связано с эмоциональными реакциями человека на песни. Трогательные или «горько-сладкие» композиции сильнее остальных уменьшают боль.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research.
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