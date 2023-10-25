Доказано: музыка помогает справиться с физической болью

Команда учёных обнаружила также, что влияние музыки на снижение интенсивности боли связано с эмоциональными реакциями человека на песни. Трогательные или «горько-сладкие» композиции сильнее остальных уменьшают боль.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.