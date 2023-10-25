Фитнес и здоровье
15:36, 25 октября 2023
1 мин.

Доказано: музыка помогает справиться с физической болью

Это обнаружили специалисты из лаборатории Роя Пейна в Университете Макгилла

Научные исследования показывают, что музыка может стать способом избавиться от боли. Канадские учёные выяснили, какой именно тип музыки помогает ослабить восприятие боли.

Доказано: музыка помогает справиться с физической болью
© CC0 Public Domain

В ходе недавнего исследования выяснилось, что более эффективна в плане уменьшения острой термической боли для людей их любимая музыка. При этом просто расслабляющие и незнакомые композиции уменьшали боль не так сильно.

Доказано: музыка помогает справиться с физической болью
© News Medical

Команда учёных обнаружила также, что влияние музыки на снижение интенсивности боли связано с эмоциональными реакциями человека на песни. Трогательные или «горько-сладкие» композиции сильнее остальных уменьшают боль.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.