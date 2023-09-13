Доказано: сидячий образ жизни у пожилых повышает вероятность развития деменции

Спустя в среднем шесть лет наблюдения у 414 участников развилась деменция. Специалисты обнаружили, что вероятность развития старческого слабоумия начинает быстро возрастать у тех, кто проводит больше 10 часов в сидячем положении каждый день. А если люди сидели в течение дня меньшее количество времени, то у них не было повышенного риска возникновения деменции.

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