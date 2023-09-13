Фитнес и здоровье
12:40, 13 сентября 2023
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Доказано: сидячий образ жизни у пожилых повышает вероятность развития деменции

К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны

Новое исследование показало, что вероятность столкнуться со старческим слабоумием значительно увеличивается у тех, кто больше 10 часов в день мало двигается. При этом среднестатистический американец около 9,5 часов проводит сидя.

Доказано: сидячий образ жизни у пожилых повышает вероятность развития деменции
© CC0 Public Domain

Результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA, показали, что наибольшее значение для здоровья человека имеет общее количество времени, проведённого в сидячем положении в течение дня. В ходе этого исследования специалисты проанализировали данные Британского биобанка. Учёные сосредоточились на выборке из 50 тысяч взрослых старше 60 лет, у которых не было деменции.

Доказано: сидячий образ жизни у пожилых повышает вероятность развития деменции
© University of Arizona News

Спустя в среднем шесть лет наблюдения у 414 участников развилась деменция. Специалисты обнаружили, что вероятность развития старческого слабоумия начинает быстро возрастать у тех, кто проводит больше 10 часов в сидячем положении каждый день. А если люди сидели в течение дня меньшее количество времени, то у них не было повышенного риска возникновения деменции.

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