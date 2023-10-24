Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливее

Оказывается, от уверенности в себе и веры в себя зависит будущее студента. Те учащиеся, которые имели низкую самооценку и не были уверены в себе, плохо успевали. Также они были не такими счастливыми, как уверенные в себе студенты.

У студентов с более низкой самооценкой хуже была способность к метапознанию. К примеру, один учащийся перед тем, как выбрать себе проект на последний год обучения, не захотел узнавать о нём подробнее, а полагался на удачу. В то же время студенты с более высокой самооценкой продемонстрировали более высокий уровень метапознания: один из них сказал, что «на рассмотрение каждого проекта требуется время», потому что по его специальности сотни проектов.