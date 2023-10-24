Фитнес и здоровье
15:18, 24 октября 2023
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Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливее

Вот что конкретно выяснили учёные

В ходе исследования с участием 763 студентов Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль в Китае эксперты обнаружили, что учащиеся, которые были уверены в себе, были успешнее остальных. Они больше были удовлетворены результатами обучения и лучше справлялись с выпускным проектом.

Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливее
© Unsplash

Оказывается, от уверенности в себе и веры в себя зависит будущее студента. Те учащиеся, которые имели низкую самооценку и не были уверены в себе, плохо успевали. Также они были не такими счастливыми, как уверенные в себе студенты.

У студентов с более низкой самооценкой хуже была способность к метапознанию. К примеру, один учащийся перед тем, как выбрать себе проект на последний год обучения, не захотел узнавать о нём подробнее, а полагался на удачу. В то же время студенты с более высокой самооценкой продемонстрировали более высокий уровень метапознания: один из них сказал, что «на рассмотрение каждого проекта требуется время», потому что по его специальности сотни проектов.

Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливее
© The Evolllution

Также после анализа интервью студентов учёные обнаружили, что учащиеся с низкой самооценкой редко задумываются над глубинными причинами своих неудач в обучении. Такие люди больше ориентировались на краткосрочные результаты, жаловались на внешние факторы и не уделяли должного внимания саморазвитию. С другой стороны, учащиеся с большой верой в себя были склонны к более глубокому размышлению, а ещё они признали, что всем студентам были предоставлены равные возможности для получения помощи.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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