Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливее

Доказано: студенты, которые верят в себя, становятся успешнее и счастливееВот что конкретно выяснили учёные
В ходе исследования с участием 763 студентов Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль в Китае эксперты обнаружили, что учащиеся, которые были уверены в себе, были успешнее остальных. Они больше были удовлетворены результатами обучения и лучше справлялись с выпускным проектом.
Оказывается, от уверенности в себе и веры в себя зависит будущее студента. Те учащиеся, которые имели низкую самооценку и не были уверены в себе, плохо успевали. Также они были не такими счастливыми, как уверенные в себе студенты.
У студентов с более низкой самооценкой хуже была способность к метапознанию. К примеру, один учащийся перед тем, как выбрать себе проект на последний год обучения, не захотел узнавать о нём подробнее, а полагался на удачу. В то же время студенты с более высокой самооценкой продемонстрировали более высокий уровень метапознания: один из них сказал, что «на рассмотрение каждого проекта требуется время», потому что по его специальности сотни проектов.
Также после анализа интервью студентов учёные обнаружили, что учащиеся с низкой самооценкой редко задумываются над глубинными причинами своих неудач в обучении. Такие люди больше ориентировались на краткосрочные результаты, жаловались на внешние факторы и не уделяли должного внимания саморазвитию. С другой стороны, учащиеся с большой верой в себя были склонны к более глубокому размышлению, а ещё они признали, что всем студентам были предоставлены равные возможности для получения помощи.