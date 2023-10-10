Доказано: свет в ночное время повышает вероятность развития психических заболеваний

Результаты нового исследования демонстрируют, что снизить риск возникновения серьёзных проблем с психикой можно, если избегать света по ночам и больше времени проводить на свету днём. Все выводы, сделанные в ходе этой работы, опубликованы в журнале Nature Mental Health.

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