Доказано: свет в ночное время повышает вероятность развития психических заболеваний

Доказано: свет в ночное время повышает вероятность развития психических заболеванийВот что обнаружили учёные
Результаты нового исследования, в котором приняли участие почти 87 тысяч человек, показали, что большое количество света в ночное время повышает вероятность развития у человека психических расстройств. Например, биполярного расстройства, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, склонности к членовредительству.
Учёные обнаружили, что люди, которые подвергаются воздействию большого количества света в ночное время, имеют на 30% больше шансов столкнуться с депрессией. Однако если человек подвергался воздействию большого количества света в течение дня, то вероятность развития депрессии у него снижалась на 20%. Точно такие же результаты наблюдались в отношении членовредительства, психоза, биполярного расстройства, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического стрессового расстройства.
Результаты нового исследования демонстрируют, что снизить риск возникновения серьёзных проблем с психикой можно, если избегать света по ночам и больше времени проводить на свету днём. Все выводы, сделанные в ходе этой работы, опубликованы в журнале Nature Mental Health.
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