Доказано: тёмный чай защищает от диабета

В новом исследовании приняли участие 1923 взрослых (562 мужчины, 1361 женщина, их возраст составлял от 20 до 80 лет). Все они проживали в Китае. У 436 человек был диабет, у 352 - преддиабет, у 1135 - нормальный уровень глюкозы в крови.

После учёта всех необходимых факторов выяснилось, что ежедневное употребление чая было связано с увеличением экскреции глюкозы с мочой (UGCR на 0,11 ммоль/ммоль) и снижением резистентности к инсулину (TyG на - 0,23), снижением вероятности развития диабета 2 типа на 28% и диабета 2 типа на 15% по сравнению с теми, кто никогда не пьёт чай. Особенно ярко выражен этот эффект был у любителей тёмного чая.

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