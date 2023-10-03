Доказано: тёмный чай защищает от диабета

Доказано: тёмный чай защищает от диабетаРезультаты этого исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета
Учёные из Университета Аделаиды в Австралии и Юго-Восточного университета в Китае пришли к выводу, что у людей, которые каждый день пили тёмный чай, вероятность развития преддиабета была на 53% ниже, а диабета 2 типа - на 47% ниже по сравнению с теми, кто такой чай никогда не пил.
Употребление чая обладает защитным эффектом благодаря тому, что увеличивает выделение глюкозы с мочой, улучшает резистентность к инсулину, помогает лучше контролировать уровень сахара в крови. Эти преимущества сильнее всего были выражены у тех, кто каждый день пьёт тёмный чай.
Возможно, положительное влияние тёмного чая на обмен веществ связано с его уникальным способом производства. Этот процесс включает в себя также микробную ферментацию, при которой образовываются особые биологически активные соединения.
В новом исследовании приняли участие 1923 взрослых (562 мужчины, 1361 женщина, их возраст составлял от 20 до 80 лет). Все они проживали в Китае. У 436 человек был диабет, у 352 - преддиабет, у 1135 - нормальный уровень глюкозы в крови.
После учёта всех необходимых факторов выяснилось, что ежедневное употребление чая было связано с увеличением экскреции глюкозы с мочой (UGCR на 0,11 ммоль/ммоль) и снижением резистентности к инсулину (TyG на - 0,23), снижением вероятности развития диабета 2 типа на 28% и диабета 2 типа на 15% по сравнению с теми, кто никогда не пьёт чай. Особенно ярко выражен этот эффект был у любителей тёмного чая.
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