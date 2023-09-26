Доказано: утренние тренировки помогают быстрее похудеть

Доказано: утренние тренировки помогают быстрее похудетьДобавьте их в свой распорядок дня
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Obesity, показали, что тренировки по утрам избавляют от жира на животе и помогают быстрее сбросить вес.
В ходе нового исследования учёные выяснили, как тренировки в разное время суток влияют на потерю жира. Они провели анализ 5285 участников Национального исследования здоровья и питания, которое проводилось в 2003-2006 годы. В зависимости от времени, когда люди занимались спортом, их разделили на три группы: раннее утро (с 7:00 до 9:00), полдень (с 9:00 до 16:00) и вечер (с 17:00 до 20:00).
Выяснилось, что физические упражнения ранним утром были связаны с самым низким уровнем жира на животе, измеренным по окружности талии. У людей, которые тренировались утром, в среднем окружность талии составляла 91,5 см по сравнению с 95,8 и 95 см у тех, кто тренировался днём и вечером соответственно.
Также у участников, которые по утрам занимались спортом, был самый низкий индекс массы тела. Он равнялся 25,9.
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