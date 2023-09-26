Доказано: утренние тренировки помогают быстрее похудеть

Выяснилось, что физические упражнения ранним утром были связаны с самым низким уровнем жира на животе, измеренным по окружности талии. У людей, которые тренировались утром, в среднем окружность талии составляла 91,5 см по сравнению с 95,8 и 95 см у тех, кто тренировался днём и вечером соответственно.

Также у участников, которые по утрам занимались спортом, был самый низкий индекс массы тела. Он равнялся 25,9.

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