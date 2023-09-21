Доказано: забота о зубах защищает от рака

Доказано: забота о зубах защищает от ракаОб этом узнали исследователи из Университета Северной Каролины
Результаты нового исследования показали, что хороший уход за зубами даёт вам больше шансов выжить при некоторых формах рака. Поэтому лучше всегда чистить зубы дважды в день и регулярно посещать стоматолога.
Учёные из Университета Северной Каролины проанализировали данные о состоянии здоровья 2500 пациентов с раком головы и шеи. Оказалось, что люди, которые регулярно ходили к стоматологу и имели больше естественных зубов до постановки диагноза «рак», имели больше шансов выжить. Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of the National Cancer Institute.
У тех, кто часто посещал стоматолога (не менее 6 визитов за 10 лет), выживаемость в течение 5-летнего периода после обнаружения рака составляла 74%. Люди, которые не ходили к стоматологу, выживали в 54% случаев.
Также пациенты, у которых натуральных зубов не осталось, имели на 15% меньше шансов выжить, чем те, у кого было больше 20 естественных зубов.
При этом команда учёных обнаружила, что кровоточивость дёсен и более частое использование жидкости для полоскания рта либо более частая чистка зубов существенно не изменили шансы человека на выживание.
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