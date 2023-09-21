Доказано: забота о зубах защищает от рака

У тех, кто часто посещал стоматолога (не менее 6 визитов за 10 лет), выживаемость в течение 5-летнего периода после обнаружения рака составляла 74%. Люди, которые не ходили к стоматологу, выживали в 54% случаев.

Также пациенты, у которых натуральных зубов не осталось, имели на 15% меньше шансов выжить, чем те, у кого было больше 20 естественных зубов.

При этом команда учёных обнаружила, что кровоточивость дёсен и более частое использование жидкости для полоскания рта либо более частая чистка зубов существенно не изменили шансы человека на выживание.

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