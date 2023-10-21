Достаточно пройти 7,5 тыс шагов, чтобы снизить шанс осложнений после операции

Исследование, в котором анализировались данные 475 участников показало, что у тех, кто ежедневно регистрировал большее количество шагов с помощью устройств Fitbit, вероятность послеоперационных осложнений была на 51% ниже. Эти осложнения обычно затрагивают около 30% пациентов, причем половина из них возникает после выписки из больницы.

Исследование показывает, что носимые устройства, такие как Fitbits, могут быть интегрированы в электронные медицинские карты (EHR) для информирования хирургов и медицинских работников при планировании периоперационного лечения. Такой подход может способствовать улучшению послеоперационных результатов.

Хотя исследование подчеркивает положительную связь между физической активностью и результатами хирургического вмешательства, для подтверждения полученных результатов необходимы дополнительные исследования.

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