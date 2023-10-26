Дыхательная система плодовых мух помогла лучше понять болезни человека

Исследование, проведенное совместно с Институтом многодисциплинарных наук Макса Планка в Геттингене, было посвящено эмбрионам дрозофилы. Группа исследователей обнаружила, что белки Dumpy и Piopio соединяют клетки трахейной системы плодовой мушки с внеклеточным матриксом. Этот матрикс помогает сформировать сеть трубок трахейной системы во время эмбрионального развития насекомого. Силы, действующие между клетками и матриксом, могут изменяться по мере роста органов, что может привести к их деформации.

Чтобы предотвратить это, фермент Notopleural действует как «ножницы», разрезая белок Piopio и разрывая связи между клетками и матриксом. Этот механизм схож с тем, что происходит в кровеносной системе человека, в частности с аневризмами аорты, что позволяет предположить, что данное исследование может помочь в будущих исследованиях этих состояний.

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