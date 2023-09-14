Эффективны ли книги по самопомощи при депрессии

Эффективны ли книги по самопомощи при депрессииВот что показывают исследования
Сейчас можно найти множество книг, в которых описаны различные психологические идеи и терапевтические методы, которые помогают при депрессии. Но насколько эффективны эти книги на самом деле?
Благодаря многочисленным исследованиям удалось понять, насколько действительно помогают при депрессии специальные книги. В ходе некоторых исследований выяснилось, что люди могут чувствовать себя лучше после прочтения этих книг. А другие исследования показали, что всё наоборот: после прочтения участники чувствовали себя только хуже.
Также Эмбер Гвинн из Университета Квинсленда опросила 13 человек с диагнозом «депрессия», чтобы понять, как они работают с книгами по самопомощи. Во-первых, оказалось, что люди научились читать выборочно и стратегически. То есть они понимают, что не все точки зрения и советы в книгах могут быть для них полезны. И самой полезной книгой для большинства участников опроса была «Ловушка счастья» Расса Харриса.
По мнению людей с депрессией, хорошая книга по самопомощи должна была воспринимать проблемы читателей всерьёз и помогать им расставлять все точки над i.
Получается, что книги по самопомощи могут помочь человеку, но только когда он знает, как от этих книг что-либо получить. Во многом это также зависит от обстоятельств.
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