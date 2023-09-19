Эксперт развенчал мифы о тестостероне

Эксперт развенчал мифы о тестостеронеЭтот гормон связан с поведением мужчин
Большинство людей считают, что тестостерон жизненно важен для здоровья и благополучия мужчин. И это в основном правда. Однако также существует множество мифов об этом гормоне.
Эндокринолог из Имперского колледжа Лондона доктор Чанна Джаясена объяснил, что представляет собой тестостерон и какие популярные утверждения о нём - ложные.
Тестостерон в основном вырабатывается в яичках мужчин, но также может в меньших количествах вырабатываться в яичниках женщин, в надпочечниках представителей обоих полов. За счёт этого гормона у человека изменяется поведение, развивается репродуктивная функция, растут волосы под мышками и на лице. Благодаря тестостерону у мальчиков происходит половое созревание.
Считается, что люди с высоким уровнем тестостерона более агрессивны. Но на самом деле это не так. Вообще не существует никакой связи между уровнем тестостерона и агрессией у мужчины.
Как связан тестостерон с фертильностью? В целом высокий уровень тестостерона нужен для образования спермы. Однако если дать тестостерон тому, кто в этом не нуждается, то можно спровоцировать бесплодие.
Имеют ли лучшие спортсмены от природы более высокий уровень тестостерона? Не существует на самом деле прямой зависимости между тестостероном и физической работоспособностью мужчин. А вот между мужчинами и женщинами различия в плане работоспособности уже есть.
Некоторые считают, что мужчины с высоким уровнем тестостерона более успешны, становятся лучшими лидерами и бизнесменами. Но это неправда. Известно только, что если у мужчины аномально низкий уровень этого гормона, то, когда он приходит в норму, у него улучшается самочувствие. Но если у мужчины уже нормальный уровень тестостерона, то его повышение никак не поможет в дальнейшем.
Способен ли высокий уровень тестостерона уменьшить эмпатию? Учёным известно, что существуют явные психологические и поведенческие различия между мужчинами и женщинами. Некоторые из этих различий связаны с тем, что тестостерон влияет на когнитивные функции человека. То есть на работу его мозга. Но какими конкретно способами - ещё неизвестно.
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