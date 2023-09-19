Эксперт развенчал мифы о тестостероне

Эндокринолог из Имперского колледжа Лондона доктор Чанна Джаясена объяснил, что представляет собой тестостерон и какие популярные утверждения о нём - ложные.

Тестостерон в основном вырабатывается в яичках мужчин, но также может в меньших количествах вырабатываться в яичниках женщин, в надпочечниках представителей обоих полов. За счёт этого гормона у человека изменяется поведение, развивается репродуктивная функция, растут волосы под мышками и на лице. Благодаря тестостерону у мальчиков происходит половое созревание.

Считается, что люди с высоким уровнем тестостерона более агрессивны. Но на самом деле это не так. Вообще не существует никакой связи между уровнем тестостерона и агрессией у мужчины.

Как связан тестостерон с фертильностью? В целом высокий уровень тестостерона нужен для образования спермы. Однако если дать тестостерон тому, кто в этом не нуждается, то можно спровоцировать бесплодие.