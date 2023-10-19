Эксперт развенчала главные мифы о сексе

Эксперт развенчала главные мифы о сексеНаверняка вы в них всё ещё верите
Доктор Танайя Нарендра рассказала о пяти самых распространённых заблуждениях, связанных с сексом.
В видео на YouTube-канале Brut India Танайя Нарендра перечислила несколько популярных утверждений о сексе, в которых давно пора перестать верить.
Можно заразиться ЗППП через сиденье унитаза. Эти заболевания передаются только половым путём. Лучшая защита от них - это использование презервативов и регулярная сдача анализов.
Во время ПМС нельзя забеременеть. На самом деле это возможно, хоть шанс и небольшой. Кроме того, сперматозоид может находиться во влагалище и в шейке матки в течение недели.
Большая стопа говорит о большом «достоинстве». Такой зависимости на самом деле нет. У некоторых мужчин большие руки и маленький член. Даже при высоком росте пенис может быть небольшим.
Если много заниматься сексом, то влагалище растянется. Само по себе влагалище способно расширяться и сжиматься. Поэтому ни частый секс, ни менструальная чаша его не растянут. Подобное может случиться разве что при родах, но и то встречается такое нечасто.
Часто мастурбировать вредно для здоровья. Некоторые исследования показывают, что при регулярной мастурбации (чаще 21 раза в месяц) на 20% снижается вероятность развития рака простаты.
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