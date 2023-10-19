Эксперт развенчала главные мифы о сексе

В видео на YouTube-канале Brut India Танайя Нарендра перечислила несколько популярных утверждений о сексе, в которых давно пора перестать верить.

Можно заразиться ЗППП через сиденье унитаза. Эти заболевания передаются только половым путём. Лучшая защита от них - это использование презервативов и регулярная сдача анализов.

Во время ПМС нельзя забеременеть. На самом деле это возможно, хоть шанс и небольшой. Кроме того, сперматозоид может находиться во влагалище и в шейке матки в течение недели.