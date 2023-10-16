Эксперты рассказали, как сбросить полкилограмма

Готовьте еду самостоятельно и заранее. Пробуйте разные овощи и добавляйте в блюда нежирные белки. Если вы будете готовить всё заранее, то вам будет проще придерживаться здорового и сбалансированного питания.

Увеличьте интенсивность тренировок. В неделю нужно выделять 150 минут на упражнения умеренной интенсивности. Также два дня в неделю занимайтесь физической активностью, направленной на укрепление мышц.

Убедитесь, что ваша диета является сбалансированной. Сочетание нежирного белка, полезных жиров и сложных углеводов поможет вам чувствовать себя сытым и избежать нездоровых перекусов между приёмами пищи. Избегайте диет с низким содержанием жиров или углеводов. Хорошее решение - наполнять половину тарелки яркими фруктами и овощами, четверть - белком, а оставшуюся четверть - цельнозерновыми продуктами.

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