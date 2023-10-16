Эксперты рассказали, как сбросить полкилограмма

Эксперты рассказали, как сбросить полкилограммаНужно лишь помнить о нескольких правилах
Один фунт (то есть полкилограмма) может казаться не таким уж большим, но иногда из-за него вы не можете надеть любимую одежду. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, основатель и директор Real Nutrition, и другие эксперты объяснили, на что нужно ориентироваться, чтобы похудеть.
Следите за размером порций. Это поможет вам создать дефицит калорий, необходимый для снижения веса. Большое количество каких-либо продуктов может превратиться в жир.
Попробуйте вести дневник питания. Записывайте, что вы едите и в каком количестве. Также вы можете отслеживать своё самочувствие после употребления определённых продуктов.
Готовьте еду самостоятельно и заранее. Пробуйте разные овощи и добавляйте в блюда нежирные белки. Если вы будете готовить всё заранее, то вам будет проще придерживаться здорового и сбалансированного питания.
Увеличьте интенсивность тренировок. В неделю нужно выделять 150 минут на упражнения умеренной интенсивности. Также два дня в неделю занимайтесь физической активностью, направленной на укрепление мышц.
Убедитесь, что ваша диета является сбалансированной. Сочетание нежирного белка, полезных жиров и сложных углеводов поможет вам чувствовать себя сытым и избежать нездоровых перекусов между приёмами пищи. Избегайте диет с низким содержанием жиров или углеводов. Хорошее решение - наполнять половину тарелки яркими фруктами и овощами, четверть - белком, а оставшуюся четверть - цельнозерновыми продуктами.
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