Фитнес и здоровье
15:34, 16 октября 2023
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Эксперты рассказали, как сбросить полкилограмма

Нужно лишь помнить о нескольких правилах

Один фунт (то есть полкилограмма) может казаться не таким уж большим, но иногда из-за него вы не можете надеть любимую одежду. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, основатель и директор Real Nutrition, и другие эксперты объяснили, на что нужно ориентироваться, чтобы похудеть.

Эксперты рассказали, как сбросить полкилограмма
© Shutterstock

Следите за размером порций. Это поможет вам создать дефицит калорий, необходимый для снижения веса. Большое количество каких-либо продуктов может превратиться в жир.

Попробуйте вести дневник питания. Записывайте, что вы едите и в каком количестве. Также вы можете отслеживать своё самочувствие после употребления определённых продуктов.

Эксперты рассказали, как сбросить полкилограмма
© Shutterstock

Готовьте еду самостоятельно и заранее. Пробуйте разные овощи и добавляйте в блюда нежирные белки. Если вы будете готовить всё заранее, то вам будет проще придерживаться здорового и сбалансированного питания.

Увеличьте интенсивность тренировок. В неделю нужно выделять 150 минут на упражнения умеренной интенсивности. Также два дня в неделю занимайтесь физической активностью, направленной на укрепление мышц.

Убедитесь, что ваша диета является сбалансированной. Сочетание нежирного белка, полезных жиров и сложных углеводов поможет вам чувствовать себя сытым и избежать нездоровых перекусов между приёмами пищи. Избегайте диет с низким содержанием жиров или углеводов. Хорошее решение - наполнять половину тарелки яркими фруктами и овощами, четверть - белком, а оставшуюся четверть - цельнозерновыми продуктами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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