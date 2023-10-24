Ешьте эти продукты зимой, если у вас артрит

Ешьте эти продукты зимой, если у вас артритОни обладают противовоспалительным действием
Боль при артрите может становиться сильнее в холодную погоду. Это происходит из-за изменения атмосферного давления, что плохо сказывается на суставах.
Ширин Кассам, основатель и директор компании Plant-Based Health Professionals UK, отметила, что ключевую роль в снижении риска возникновения хронических болезней играют питание и образ жизни. Особенно важно соблюдать противовоспалительную диету.
В основном такой рацион состоит из цельных растительных продуктов. То есть из фруктов, овощей, цельного зерна, бобов, орехов, семян, трав, специй. Научно доказано, что подобные диеты уменьшают боль и улучшают качество жизни у тех, кто живёт с ревматоидным артритом, остеоартритом. Они могут также быть полезны при псориатическом артрите.
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