Эта 1-минутная тренировка поможет вам похудеть

Эта 1-минутная тренировка поможет вам похудетьВыполняйте все упражнения каждый день
HIIT, то есть высокоинтенсивные интервальные тренировки, ускоряют обмен веществ, сжигание жира, улучшают здоровье сердца за короткий промежуток времени. Учёные из Университета Макмастера обнаружили также, что всего 1 минута таких упражнений даёт такие же преимущества, как более длительные упражнения на выносливость.
Эта тренировка поможет вам оставаться здоровым и подтянутым всего за 60 секунд в день.
Джампинг-джеки. Такие прыжки задействуют сразу несколько групп мышц и быстро увеличивают частоту сердечных сокращений. Это делает их мощным упражнением для сжиганий калорий. Старайтесь выполнять прыжки как можно быстрее и эффективнее, поддерживайте один ритм, но слушайте своё тело.
Высокое поднимание бедра. Это упражнение нагружает сердечно-сосудистую систему, мышцы ног и корпуса. Во время его выполнения старайтесь поддерживать быстрый темп и поднимайте колени настолько высоко, насколько можете. Чем выше вы их поднимите, тем эффективнее будет тренировка. Главное - продолжать двигаться в течение всей минуты.
Берпи. Сочетание кардио и силовой тренировки. Старайтесь, чтобы паузы между всеми движениями у вас были как можно короче, а также поддерживайте устойчивый ритм. Попытайтесь сделать как можно больше берпи в течение минуты.
«Стульчик у стены». Ваши колени должны образовывать угол 90 градусов, бёдра должны быть параллельны земле, а спина - прижата к стене. Удерживайте это положение одну минуту.
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