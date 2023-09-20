Эта 1-минутная тренировка поможет вам похудеть

Эта тренировка поможет вам оставаться здоровым и подтянутым всего за 60 секунд в день.

Джампинг-джеки. Такие прыжки задействуют сразу несколько групп мышц и быстро увеличивают частоту сердечных сокращений. Это делает их мощным упражнением для сжиганий калорий. Старайтесь выполнять прыжки как можно быстрее и эффективнее, поддерживайте один ритм, но слушайте своё тело.

Высокое поднимание бедра. Это упражнение нагружает сердечно-сосудистую систему, мышцы ног и корпуса. Во время его выполнения старайтесь поддерживать быстрый темп и поднимайте колени настолько высоко, насколько можете. Чем выше вы их поднимите, тем эффективнее будет тренировка. Главное - продолжать двигаться в течение всей минуты.