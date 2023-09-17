Эта пищевая добавка помогает при рассеянном склерозе

Это связано с тем, что специалисты не могут восстановить потерю миелиновой оболочки, которая окружает и защищает аксоны в головном мозге. Со временем это приводит к повреждению нервных клеток и, как следствие, к прогрессирующим неврологическим нарушениям.

Предыдущие исследования авторов на мышах показали, что N-ацетилглюкозамин уменьшает воспаление мозга, восстанавливает миелиновую оболочку и замедляет нейродегенерацию. Теперь эта перспективная добавка была впервые проверена в клиническом исследовании с участием 34 человек с РС. Участники получали различные дозы добавки в течение четырех недель.

Эксперименты показали, что препарат безопасен в применении и снижает уровень воспаления и биомаркеров нейродегенерации у 30% пациентов, не получавших лечения.

Команда планирует продолжить исследования на людях, надеясь, что это открытие сможет изменить существующие стандарты лечения РС.

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