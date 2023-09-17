Эта пищевая добавка помогает при рассеянном склерозе

Эта пищевая добавка помогает при рассеянном склерозеНо пока в широком доступе ее нет
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что пищевая добавка N-ацетилглюкозамин может улучшать симптомы рассеянного склероза (РС). Результаты их исследования опубликованы в журнале Neuroinflammation. Одной из современных проблем в терапии рассеянного склероза является невозможность лечения хронического нейровоспаления.
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Это связано с тем, что специалисты не могут восстановить потерю миелиновой оболочки, которая окружает и защищает аксоны в головном мозге. Со временем это приводит к повреждению нервных клеток и, как следствие, к прогрессирующим неврологическим нарушениям.
Предыдущие исследования авторов на мышах показали, что N-ацетилглюкозамин уменьшает воспаление мозга, восстанавливает миелиновую оболочку и замедляет нейродегенерацию. Теперь эта перспективная добавка была впервые проверена в клиническом исследовании с участием 34 человек с РС. Участники получали различные дозы добавки в течение четырех недель.
Эксперименты показали, что препарат безопасен в применении и снижает уровень воспаления и биомаркеров нейродегенерации у 30% пациентов, не получавших лечения.
Команда планирует продолжить исследования на людях, надеясь, что это открытие сможет изменить существующие стандарты лечения РС.
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