Эта техника поможет заснуть всего за две минуты

Прежде всего, вам нужно расслабиться и успокоиться, а затем закрыть каждую часть тела с головы до ног. Начните с расслабления мышц лба. Далее расслабьте глаза, щёки, челюсть, сосредоточьтесь на своём дыхании.

Убедитесь также, что ваши плечи не напряжены. Опустите их как можно ниже. Руки положите по бокам вдоль туловища. Представьте, как ощущение тепла растекается от вашей головы до кончиков пальцев.

Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабив грудь, живот до области бёдер, коленей, ног, ступней. После этого вновь представьте, что тепло спускается от вашего сердца до пальцев ног.

Очистите свой разум от любых стрессовых мыслей. Джастин Агустин порекомендовал подумать о двух сценариях: как вы лежите в каноэ на озере с чистым голубым небом над вами; как вы лежите в чёрном бархатном гамаке в тёмно-чёрной комнате. Каждый раз, когда вы будете отвлекаться или начнёте думать о другом, в течение 10 секунд повторяйте себе: «Не думай, не думай».

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