Эти 10 ежедневных привычек повысят уровень тестостерона

Эти 10 ежедневных привычек повысят уровень тестостеронаОсобенно важно это для мужчин
Если вы хотите естественным образом повысить уровень тестостерона в организме, то обратите внимание на спорт и питание. Вот какие привычки помогут вам в этом.
Регулярные физические упражнения. Физическая активность, особенно силовые тренировки и высокоинтенсивные интервальные тренировки, может повысить выработку тестостерона. Эти упражнения также способствуют росту мышц.
Управление стрессом. Дело в том, что стресс повышает уровень кортизола, который может подавлять выработку тестостерона. Справиться со стрессом помогает йога или медитация. Ещё один вариант - глубокое дыхание животом.
Спокойный сон. Для правильной регуляции гормонов в организме нужен ежедневный сон от семи до девяти часов. Кроме того, известно, что во время сна в организме вырабатываются гормоны.
Соблюдение сбалансированной диеты. Когда вы каждый день едите здоровую пищу, ваше тело будет получать питательные вещества, которые нужны для оптимального функционирования организма. Кроме того, у вас снизится тяга к нездоровой пище, будет больше энергии, улучшится состояние кишечника. Поддержать гормональный баланс способна диета, включающая овощи, фрукты, полезные жиры, нежирный белок. Особенно важны для производства тестостерона витамин D и цинк.
Контроль веса. Из-за лишнего жира в организме может повыситься уровень эстрогена и снизиться уровень тестостерона.
Прогулки на свежем воздухе. Витамин D - ключ к выработке тестостерона. Лучше всего получать этот витамин естественным путём, находясь на солнце.
Ограничение потребления алкоголя. Известно, что спиртное снижает уровень тестостерона. Лучше всего полностью ограничить употребление алкогольных напитков.
Употребление полезных жиров. Они содержатся в орехах, авокадо, оливковом масле.
Ограничение потребления сахара и ультрапереработанных продуктов. Если вы будете есть много таких продуктов, то у вас разовьётся резистентность к инсулину, что связано с более низким уровнем тестостерона.
Употребление достаточного количества воды. Из-за недостатка воды возникают головные боли, ощущение голода, трудности с концентрацией, замедляется метаболизм. Помимо этого, обезвоживание может плохо сказаться на выработке гормонов.
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