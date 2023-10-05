Эти 10 ежедневных привычек повысят уровень тестостерона

Регулярные физические упражнения. Физическая активность, особенно силовые тренировки и высокоинтенсивные интервальные тренировки, может повысить выработку тестостерона. Эти упражнения также способствуют росту мышц.

Управление стрессом. Дело в том, что стресс повышает уровень кортизола, который может подавлять выработку тестостерона. Справиться со стрессом помогает йога или медитация. Ещё один вариант - глубокое дыхание животом.

Спокойный сон. Для правильной регуляции гормонов в организме нужен ежедневный сон от семи до девяти часов. Кроме того, известно, что во время сна в организме вырабатываются гормоны.

Соблюдение сбалансированной диеты. Когда вы каждый день едите здоровую пищу, ваше тело будет получать питательные вещества, которые нужны для оптимального функционирования организма. Кроме того, у вас снизится тяга к нездоровой пище, будет больше энергии, улучшится состояние кишечника. Поддержать гормональный баланс способна диета, включающая овощи, фрукты, полезные жиры, нежирный белок. Особенно важны для производства тестостерона витамин D и цинк.

Контроль веса. Из-за лишнего жира в организме может повыситься уровень эстрогена и снизиться уровень тестостерона.