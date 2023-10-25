Фитнес и здоровье
09:50, 25 октября 2023
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Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвоту

Будьте осторожны с ними

Дизайнер интерьеров Джеймс Ньюман из Raffle House перечислил комнатные растения, которые могут быть токсичными для человека.

Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвоту
© My Domaine

Английский плющ. Если в доме есть маленькие дети, то они могут оторвать и проглотить листья этого растения. При проглатывании плющ вызывает раздражение кожи, лихорадку, сильную рвоту, проблемы с дыханием, диарею.

Пасхальная лилия. Ядовитой считается её пыльца. Поэтому держите детей подальше от этого цветка.

Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвоту
© HGTV

Мирная лилия. Она представляет опасность для маленьких детей при проглатывании, так как приводит к отёку, боли, жжению губ и горла.

Нарциссы. Если луковицу растения проглотит ребёнок или взрослый, то это может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, учащённое сердцебиение, высокое кровяное давление, смерть.

Перечисленные растения токсичны и для домашних животных.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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