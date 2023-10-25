Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвоту

Английский плющ. Если в доме есть маленькие дети, то они могут оторвать и проглотить листья этого растения. При проглатывании плющ вызывает раздражение кожи, лихорадку, сильную рвоту, проблемы с дыханием, диарею.

Пасхальная лилия. Ядовитой считается её пыльца. Поэтому держите детей подальше от этого цветка.