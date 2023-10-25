Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвоту

Эти четыре комнатных растения могут вызвать проблемы с дыханием и рвотуБудьте осторожны с ними
Дизайнер интерьеров Джеймс Ньюман из Raffle House перечислил комнатные растения, которые могут быть токсичными для человека.
Английский плющ. Если в доме есть маленькие дети, то они могут оторвать и проглотить листья этого растения. При проглатывании плющ вызывает раздражение кожи, лихорадку, сильную рвоту, проблемы с дыханием, диарею.
Пасхальная лилия. Ядовитой считается её пыльца. Поэтому держите детей подальше от этого цветка.
Мирная лилия. Она представляет опасность для маленьких детей при проглатывании, так как приводит к отёку, боли, жжению губ и горла.
Нарциссы. Если луковицу растения проглотит ребёнок или взрослый, то это может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, учащённое сердцебиение, высокое кровяное давление, смерть.
Перечисленные растения токсичны и для домашних животных.
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