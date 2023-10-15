Эти девять вещей навредят вашему зрению, по мнению офтальмолога

Курение. Эта привычка увеличивает вероятность развития болезней, связанных с глазами. То есть катаракты, заболеваний щитовидной железы, возрастной дегенерации жёлтого пятна. Хорошо известно также, что курение повреждает кровеносные сосуды, что усугубляет воздействие на организм гипертонии, диабета и может привести к потере зрения.

Игнорирование проверки зрения. Регулярно проверять зрение нужно, даже если вы не носите контактные линзы или очки. При таких проверках врач может обнаружить ранние признаки глаукомы или диабетической ретинопатии.

Трение глаз. Оно может привести к покраснению, раздражению или возможному повреждению глаз. Трение глаз в молодом возрасте может со временем способствовать истончению и выпиранию роговицы.

Отсутствие защиты глаз от ультрафиолета. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей связано с катарактой, птеригием и другими заболеваниями глаз. По этой причине очень важно носить солнцезащитные очки.