Эти девять вещей навредят вашему зрению, по мнению офтальмолога

Эти девять вещей навредят вашему зрению, по мнению офтальмологаОткажитесь от них
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 93 миллиона взрослых в США имеют высокий риск потери зрения. Но из них только 50% были у врача за последний год. Джулия Гияур, доктор медицинских наук, офтальмолог и директор-основатель New York Laser Vision, рассказала, какие привычки вредят зрению.
Курение. Эта привычка увеличивает вероятность развития болезней, связанных с глазами. То есть катаракты, заболеваний щитовидной железы, возрастной дегенерации жёлтого пятна. Хорошо известно также, что курение повреждает кровеносные сосуды, что усугубляет воздействие на организм гипертонии, диабета и может привести к потере зрения.
Игнорирование проверки зрения. Регулярно проверять зрение нужно, даже если вы не носите контактные линзы или очки. При таких проверках врач может обнаружить ранние признаки глаукомы или диабетической ретинопатии.
Трение глаз. Оно может привести к покраснению, раздражению или возможному повреждению глаз. Трение глаз в молодом возрасте может со временем способствовать истончению и выпиранию роговицы.
Отсутствие защиты глаз от ультрафиолета. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей связано с катарактой, птеригием и другими заболеваниями глаз. По этой причине очень важно носить солнцезащитные очки.
Плохая гигиена глаз при ношении контактных линз. Всегда тщательно мойте руки, прежде чем прикасаться к линзам. Кроме того, пользуйтесь раствором для очищения и хранения контактных линз, регулярно меняйте его.
Отказ от лечения хронических болезней. Высокий уровень сахара в крови может способствовать развитию диабетической ретинопатии, а из-за повышенного артериального давления может возникнуть повреждение кровеносных сосудов глаз. Также ревматоидный артрит, болезнь Грейвса могут привести к сухости глаз, их воспалению, выпуклости. Неврологические состояния вроде рассеянного склероза приводят к невриту зрительного нерва и нарушениям зрения. Побочные эффекты могут иметь и некоторые лекарства.
Игнорирование перенапряжения глаз. По данным Cedars Sinai, напряжение глаз из-за компьютера может привести к дискомфорту, нечёткости зрения и головным болям. Чтобы этого избежать, важно регулярно делать перерывы. Следуйте правилу «20-20-20», то есть делайте перерыв в 20 секунд каждые 20 минут работы перед экраном и при этом смотрите на объект не менее 20 минут на расстоянии нескольких футов, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и дискомфорт.
«Нездоровая» диета. Согласно результатам исследований, витамины А, С и Е, антиоксиданты помогают защитить глаза от повреждений. Важно для этого добавлять в рацион красочные овощи и фрукты.
Плохой сон. Недостаток сна приводит к переутомлению глаз, их сухости и других некомфортным состояниям.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.