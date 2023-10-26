Эти девять вещей ухудшат ваш сон

Эти девять вещей ухудшат ваш сонПостарайтесь от них отказаться
Доктор медицинских наук и медицинский консультант Aeroflow Sleep Моника Мэй объяснила, из-за каких привычных вещей вы можете плохо спать.
Длительный дневной сон. Обзор, опубликованный в журнале Sleep Medicine в 2017 году, показал, что частый сон днём нарушает качество сна и может даже привести к ухудшению когнитивных функций. Спите днём максимум 20-30 минут и засыпайте при этом до 15 часов.
Алкоголь на ночь. Исследование 2019 года показало, что употребление алкоголя перед сном сокращает время, проведённое в фазе быстрого сна. Это значит, что общее качество сна у вас ухудшится.
Сон под большим количеством одеял. Температура тела естественным образом снижается во время сна. В результате вы будете испытывать дискомфорт под таким количеством одеял.
Телефон рядом с кроватью. Исследования показывают, что синий свет, исходящий от экранов смартфонов, может нарушить ваш циркадный ритм. Из-за этого вам может быть труднее заснуть.
Слишком много кофе. Эффект кофеина может сохраняться часами. Старайтесь избегать кофе, газировки и других напитков с кофеином перед сном.
Большое количество солёной пищи. Согласно исследованию 2019 года, высокое потребление натрия связывают с нарушением режима сна.
Интенсивные тренировки перед сном. Физическая активность повышает температуру тела и высвобождает адреналин.
Душ перед сном. Тело естественным образом остывает, чтобы перейти ко сну. Горячий душ может нарушить этот процесс.
Неподходящие подушки. Правильная поза во время сна может улучшить его качество. Подушки в идеале должны поддерживать пространство между головой и плечами, когда вы лежите.
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