Эти девять вещей ухудшат ваш сон

Длительный дневной сон. Обзор, опубликованный в журнале Sleep Medicine в 2017 году, показал, что частый сон днём нарушает качество сна и может даже привести к ухудшению когнитивных функций. Спите днём максимум 20-30 минут и засыпайте при этом до 15 часов.

Алкоголь на ночь. Исследование 2019 года показало, что употребление алкоголя перед сном сокращает время, проведённое в фазе быстрого сна. Это значит, что общее качество сна у вас ухудшится.

Сон под большим количеством одеял. Температура тела естественным образом снижается во время сна. В результате вы будете испытывать дискомфорт под таким количеством одеял.

Телефон рядом с кроватью. Исследования показывают, что синий свет, исходящий от экранов смартфонов, может нарушить ваш циркадный ритм. Из-за этого вам может быть труднее заснуть.