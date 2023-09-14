Эти лекарства могут помешать вам заснуть

Лекарственные препараты могут сильно влиять на ваш сон. И это не ограничивается бессонницей. Они могут также задерживать наступление сна, делать сон прерывистым, подавлять быстрый сон, способствовать сну в «неправильное» время суток.

Нарушить сон могут как рецептурные лекарства, так и препараты, отпускаемые без рецепта.

Бета-блокаторы. Они замедляют пульс и уменьшают силу, с которой кровь циркулирует по телу. Обычно используют эти препараты для лечения болезней сердца. В одном обзоре, опубликованном в марте 2021 года в журнале Hypertension, говорится, что бета-блокаторы повышают вероятность столкнуться с необычными сновидениями, бессонницей, нарушениями сна у некоторых людей. Также эти лекарства могут снизить выработку мелатонина.

Антидепрессанты. Селективные ингибиторы обратного захвата (флуоксетин (Прозак), циталопрам (Целекса) и сертралин (Золофт)) серотонина лечат депрессию при помощи увеличения количества серотонина в мозгу. В целом исследования демонстрируют, что многие антидепрессанты могут нарушать сон, а какие-то на короткое время его улучшают. Также известно, что селективные ингибиторы обратного захвата могут вызывать или усугублять синдром беспокойных ног, бессонницу, расстройство поведения во время быстрого сна, апноэ во сне.

Кортикостероидные препараты. Их обычно назначают для лечения ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), астмы и аллергии. Кортизон, преднизолон, метилпреднизолон и дексаметазон могут мешать вам спать по ночам и нарушать ваш естественный цикл сна и бодрствования. Известно также, что кортикостероиды вызывают бессонницу.

Лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Прежде всего, у многих людей с СДВГ есть также тревога, депрессия либо они злоупотребляют психоактивными веществами, которые могут повлиять на сон и привычки. Лекарства от СДВГ у некоторых могут вызывать бессонницу.

Ингибиторы холинэстеразы. Их выписывают людям с болезнью Альцгеймера для улучшения памяти, речи, мышления. В одном исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, люди, принимающие эти препараты, подвержены более высокому риску возникновения бессонницы, ночных кошмаров.