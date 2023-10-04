Эти лекарства связаны с ухудшением навыков вождения

Когда пожилые люди принимали антидепрессанты, седативные/снотворные средства либо нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), у них было почти в три раза больше шансов получить плохую или неудовлетворительную оценку, чем у людей, которые не принимали эти лекарства.

Хотя, конечно, может быть сложно в целом понять, что конкретно влияло на снижение навыков у участников: препарат, заболевание, которое он лечит, или же какое-то другое лекарство.

От 16 до 17% пожилых, которые принимали снотворные или антидепрессанты, плохо сдавали каждый год тест на вождение.

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