Эти лекарства связаны с ухудшением навыков вождения

Эти лекарства связаны с ухудшением навыков вожденияОсобенно актуально это для пожилых людей
Новое исследование показало, что некоторые популярные лекарственные препараты могут ухудшить навыки вождения у пожилых. В число таких лекарств входят снотворные, обезболивающие, антидепрессанты.
В ходе недавнего исследования учёные наблюдали за пожилыми в течение 10 лет и проверяли каждый год их навыки вождения. Оказалось, что те из них, кто принимал определённые препараты, имели больше шансов не пройти тест на вождение.
Когда пожилые люди принимали антидепрессанты, седативные/снотворные средства либо нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), у них было почти в три раза больше шансов получить плохую или неудовлетворительную оценку, чем у людей, которые не принимали эти лекарства.
Хотя, конечно, может быть сложно в целом понять, что конкретно влияло на снижение навыков у участников: препарат, заболевание, которое он лечит, или же какое-то другое лекарство.
От 16 до 17% пожилых, которые принимали снотворные или антидепрессанты, плохо сдавали каждый год тест на вождение.
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