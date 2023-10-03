Эти методы помогут вам лучше всего запомнить информацию перед экзаменом

Если вы учитесь, то вот несколько советов, которые помогут вам лучше запоминать информацию перед экзаменами.

Будьте максимально сосредоточены. Отложите смартфон и уберите отвлекающие вещи. Внимание крайне необходимо, чтобы перенести информацию в рабочую память и сохранить её там.

Изучите свою предметную область. Для разных дисциплин требуются разные знания и навыки. И это тоже нужно учитывать.

Сведите к минимуму «поверхностное» изучение предмета. Большинство учащихся говорят, что во время учёбы они просто перечитывают и выделяют текст. Однако эти методы менее эффективны, поскольку направлены на механическое запоминание.

Изучайте информацию глубоко. Это предполагает активное использование того, что вы изучаете. Например, вы можете составить свои вопросы по теме, попытаться объяснить всё новое другому и т.п. Это приводит к формированию более надёжных схематических сетей, которые легче активировать повторно в дальнейшем.

Выйдите за рамки проработанных примеров. Будет лучше, если вы станете самостоятельно придумывать решения проблемы и извлекать их потом из долговременной памяти.

Делайте перерывы. Исследования, в которых участвовали австралийские студенты, показали, что даже пятиминутный отдых помогает удерживать внимание. Также научно доказано, что отдых помогает создать более надёжные воспоминания.

Не зубрите. Главное - правильно распределять время. Шесть занятий по 30 минут для мозга лучше, чем одно, которое длится 3 часа.

Чередуйте разные подходы к обучению. Доказано, что это ускоряет обучение музыке, математике, медицине.

Не отказывайтесь от сна. Сон играет решающую роль в укреплении в мозгу воспоминаний или закреплении новых связей и идей.

Дайте себе достаточно времени. Чем чаще вы «переносите» информацию из рабочей памяти в долговременную, тем у вас это будет получаться лучше и быстрее.

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