Эти незрелые фрукты защитят от рака кишечника

Эти незрелые фрукты защитят от рака кишечникаОб этом рассказал врач
По словам доктора Майкла Мосли, выбор зелёных бананов вместо спелых жёлтых может вам дать несколько преимуществ для здоровья.
Зелёные бананы содержат резистентный крахмал. Поэтому они могут защитить печень и снизить вероятность развития рака толстой кишки.
Резистентный крахмал в принципе расщепляется в кишечнике не так быстро. Это значит, что при его употреблении уровень сахара в крови не будет резко повышаться.
Помимо этого, резистентный крахмал питает полезные бактерии в кишечнике, так как преобразуется в жирную кислоту «бутират». Жирные кислоты сами по себе благотворно влияют на кишечник и снижают вероятность развития рака толстой кишки.
Исследование, проведённое в китайской больнице, показало, что употребление резистентного крахмала уменьшает количество жира в печени. У людей, которые получали много этого вещества дважды в день в течение четырёх месяцев, в печени было на 40% меньше жира. Также у них были снижены уровни печёночных ферментов и воспалительных факторов, связанных с неалкогольной жировой болезнью печени.
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