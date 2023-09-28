Эти незрелые фрукты защитят от рака кишечника

Помимо этого, резистентный крахмал питает полезные бактерии в кишечнике, так как преобразуется в жирную кислоту «бутират». Жирные кислоты сами по себе благотворно влияют на кишечник и снижают вероятность развития рака толстой кишки.

Исследование, проведённое в китайской больнице, показало, что употребление резистентного крахмала уменьшает количество жира в печени. У людей, которые получали много этого вещества дважды в день в течение четырёх месяцев, в печени было на 40% меньше жира. Также у них были снижены уровни печёночных ферментов и воспалительных факторов, связанных с неалкогольной жировой болезнью печени.

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