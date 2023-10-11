Эти предметы могут быть грязнее унитаза

Эти предметы могут быть грязнее унитазаБудьте осторожны
Многие считают, что туалет - место, где скапливается больше всего бактерий в доме. Но в действительности это не всегда бывает так.
Эти бытовые предметы могут содержать бактерий больше, чем сиденье унитаза.
Дверные ручки. Научные исследования показывают, что до 60% сотрудников офисов могут заразиться вирусом через ручки дверей. Нужно регулярно протирать их антисептиком и стараться открывать двери, к примеру, локтем.
Кнопки в лифте. На них в 40 раз больше микроорганизмов, чем на унитазе. Нажимайте на них вместе с влажной салфеткой или при помощи локтя.
Выключатели. Они могут содержать до 217 тысяч бактерий на квадратный дюйм. Обрабатывайте выключатели антисептическими салфетками.
Банкоматы. На каждой клавише банкомата может быть до 1200 микроорганизмов на один квадратный дюйм.
Наличные деньги. Они могут содержать бактерий до 6,4 раз больше, чем унитаз.
Ключи. Храните их в специальной ключнице или в отдельном чистом месте.
Заправка. Надевайте одноразовые перчатки перед тем, как прикоснуться к ручке бензоколонки.
Тележки в магазинах. На них часто много микробов, поскольку тележки редко чистят.
Сумки. Особенно много вредных бактерий бывает на кожаных сумках.
Телефоны. На смартфоне может быть в 10 раз больше бактерий, чем на унитазе. К тому же телефон часто подносят к лицу.
Рабочий стол. Регулярно дезинфицируйте его, особенно в период простуды и гриппа.
Клавиатура. Бактерий на ней может быть до 200 раз больше, чем на унитазе.
Руль автомобиля. Протирайте его регулярно влажными салфетками.
Пульт дистанционного управления. На них часто много вирусов и бактерий.
Меню в ресторанах. В среднем меню может содержать в 100 раз больше бактерий, чем унитаз.
Лёд в напитках. В Соединённых Штатах лёд в кафе быстрого питания в 70% случаев содержит больше бактерий, чем вода в туалете.
Холодильник. Он может стать источником опасных бактерий вроде кишечной палочки и сальмонеллы.
Кухонные доски. Особенно много бактерий на них может быть при нарезке сырого мяса.
Мойки. В сливе может быть до 500 тысяч бактерий на квадратный дюйм.
Губки для посуды. Они могут содержать более 10 миллионов бактерий на квадратный дюйм. Меняйте губки регулярно, а также стерилизуйте их в микроволновке или ошпаривайте кипятком.
Решётка-гриль. Микроорганизмы с неё могут перейти на продукты и вызвать отравление. Чистите решётку перед каждым использованием.
Миски для питомцев. Мойте такие миски в горячей воде с мылом или дезинфицирующим средством.
Шторы в доме. Они собирают пыль, пылевых клещей, перхоть. Шторы нужно регулярно стирать и проветривать.
Ковры. Они в 4 тысячи раз грязнее, чем унитаз. На один квадратный дюйм на коврах и ковриках может содержаться до 200 тысяч бактерий.
Ванна. В сливе в ванной может быть до более 19 тысяч бактерий на квадратный дюйм.
Лейка для душа. Регулярно её чистите и дезинфицируйте.
Дозаторы мыла. Старайтесь пользоваться дозаторами, которые не требуют физического контакта.
Зубные щётки. Они должны храниться закрытых контейнерах. Также не забывайте регулярно менять щётки.
Грязное бельё. Даже после стирки не одежде могут оставаться микроорганизмы. Чтобы избавиться от бактерий, пользуйтесь отбеливателем или стирайте в горячей воде. Можете также сушить всё на солнце.
Спальные принадлежности. По возможности меняйте матрас каждые 8-10 лет, а также регулярно проводите его глубокую чистку.
Подушки для сна. Они могут оказаться «домом» для пылевых клещей и микроорганизмов. Меняйте подушку каждые 6 месяцев.
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