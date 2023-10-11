Эти предметы могут быть грязнее унитаза

Эти бытовые предметы могут содержать бактерий больше, чем сиденье унитаза.

Дверные ручки. Научные исследования показывают, что до 60% сотрудников офисов могут заразиться вирусом через ручки дверей. Нужно регулярно протирать их антисептиком и стараться открывать двери, к примеру, локтем.

Кнопки в лифте. На них в 40 раз больше микроорганизмов, чем на унитазе. Нажимайте на них вместе с влажной салфеткой или при помощи локтя.

Выключатели. Они могут содержать до 217 тысяч бактерий на квадратный дюйм. Обрабатывайте выключатели антисептическими салфетками.

Банкоматы. На каждой клавише банкомата может быть до 1200 микроорганизмов на один квадратный дюйм.

Наличные деньги. Они могут содержать бактерий до 6,4 раз больше, чем унитаз.

Ключи. Храните их в специальной ключнице или в отдельном чистом месте.

Заправка. Надевайте одноразовые перчатки перед тем, как прикоснуться к ручке бензоколонки.

Тележки в магазинах. На них часто много микробов, поскольку тележки редко чистят.

Сумки. Особенно много вредных бактерий бывает на кожаных сумках.

Телефоны. На смартфоне может быть в 10 раз больше бактерий, чем на унитазе. К тому же телефон часто подносят к лицу.

Рабочий стол. Регулярно дезинфицируйте его, особенно в период простуды и гриппа.

Клавиатура. Бактерий на ней может быть до 200 раз больше, чем на унитазе.

Руль автомобиля. Протирайте его регулярно влажными салфетками.

Пульт дистанционного управления. На них часто много вирусов и бактерий.

Меню в ресторанах. В среднем меню может содержать в 100 раз больше бактерий, чем унитаз.

Лёд в напитках. В Соединённых Штатах лёд в кафе быстрого питания в 70% случаев содержит больше бактерий, чем вода в туалете.