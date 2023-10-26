Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табак

Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табакБудьте осторожны с ними
Ультрапереработанные продукты - это не только вредные перекусы вроде чипсов или шоколада. К такой пище относятся также колбаса, фруктовые йогурты, супы быстрого приготовления и пр. По словам доктора Криса Ван Таллекена, эти продукты связаны с большим количеством смертей во всём мире, чем табак.
Ультраобработанные продукты не только вредят здоровью, но и вызывают привыкание, подобно курению. В книге доктора Криса Ван Таллекена также говорится, что рацион с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связан с большим количеством смертей во всём мире, чем табак, высокое кровяное давление или любая другая болезнь, и это составляет 22% всех смертей.
Если человек ест много таких продуктов, то у него больше шансов столкнуться с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, жировой болезнью печени, воспалительными заболеваниями кишечника, депрессией, ухудшением жирового состава крови, синдромом раздражённого кишечника, слабостью, деменцией.
Причём именно люди с низким уровнем дохода вынуждены есть ультраобработанные продукты, так как подобная пища стоит дёшево.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.