Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табак

Если человек ест много таких продуктов, то у него больше шансов столкнуться с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, жировой болезнью печени, воспалительными заболеваниями кишечника, депрессией, ухудшением жирового состава крови, синдромом раздражённого кишечника, слабостью, деменцией.

Причём именно люди с низким уровнем дохода вынуждены есть ультраобработанные продукты, так как подобная пища стоит дёшево.

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