Фитнес и здоровье
16:01, 26 октября 2023
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Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табак

Будьте осторожны с ними

Ультрапереработанные продукты - это не только вредные перекусы вроде чипсов или шоколада. К такой пище относятся также колбаса, фруктовые йогурты, супы быстрого приготовления и пр. По словам доктора Криса Ван Таллекена, эти продукты связаны с большим количеством смертей во всём мире, чем табак.

Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табак
© The Food Unstitute

Ультраобработанные продукты не только вредят здоровью, но и вызывают привыкание, подобно курению. В книге доктора Криса Ван Таллекена также говорится, что рацион с высоким содержанием ультраобработанных продуктов связан с большим количеством смертей во всём мире, чем табак, высокое кровяное давление или любая другая болезнь, и это составляет 22% всех смертей.

Эти продукты вызывают больше смертей в мире, чем табак
© Store

Если человек ест много таких продуктов, то у него больше шансов столкнуться с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, жировой болезнью печени, воспалительными заболеваниями кишечника, депрессией, ухудшением жирового состава крови, синдромом раздражённого кишечника, слабостью, деменцией.

Причём именно люди с низким уровнем дохода вынуждены есть ультраобработанные продукты, так как подобная пища стоит дёшево.

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