Эти психологические приёмы помогут вам бежать быстрее и дольше

Исследования показывают, что наслаждение живописными видами или размышления о своих мечтах могут сделать интенсивную пробежку более лёгкой для человека. Кроме того, вы можете во время бега беседовать с кем-нибудь.

Ещё один психологический приём, который поможет при беге, - представление в уме приятных сцен и образов. В результате вы будете себя чувствовать лучше во время бега средней интенсивности.

Авторы книги советуют также не зацикливаться на телесных ощущениях, когда вы бежите. Лучше просто время от времени «сканируйте» своё тело и используйте эту информацию для того, чтобы регулировать темп бега, расслабить верхнюю часть тела и т.п.

Максимальное удовольствие во время бега можно получить несколькими способами. Первый - мысленно разбить всю дистанцию на более мелкие куски. Так вам забег уже не будет казаться непосильным.

Используйте также такие приёмы, как различные техники дыхания и релаксации, прослушивание музыки. Кроме того, при беге важно верить в себя, в свои силы и в то, что вы можете управлять своими ощущениями. Этот психологический феномен известен как самоэффективность.

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