Эти пять изменений в образе жизни помогут вам прожить до 100 лет

Лучше спите. Плохой сон может способствовать развитию множества проблем со здоровьем, в том числе болезней сердца.

Работайте над дыханием. Это увеличивает объём лёгких, облегчает симптомы болезней, вызванных стрессом, а также может продлить жизнь. Результаты Фрамингемского исследования связывают большую ёмкость лёгких с большей продолжительностью жизни.

Медитируйте. Медитация снижает кровяное давление, увеличивает объём лёгких, улучшает общее самочувствие.

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