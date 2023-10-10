Эти пять изменений в образе жизни помогут вам прожить до 100 лет

Эти пять изменений в образе жизни помогут вам прожить до 100 летМногие хронические болезни можно предотвратить
Кристиан Вольф дала несколько советов по долголетию. Их можно найти в её новой книге «Исцелённое состояние» (The Healed State).
Питайте микробиом кишечника. Кишечные микробы влияют на пищеварение, здоровье кожи, иммунную систему и пр. Улучшить состояние кишечника помогают пробиотические продукты. Это, например, чайный гриб, живой йогурт, квашеная капуста, темпе, кимчи, мисо, кефир. Кроме того, продукты, содержащие антиоксиданты, тоже могут быть полезными для микробиома. Среди них - шпинат, миндаль, ягоды, гранаты, какао.
Мыслите позитивно. Кристиан Вольф отметила, что позитивное мышление снижает вероятность ранней смерти на 40%.
Лучше спите. Плохой сон может способствовать развитию множества проблем со здоровьем, в том числе болезней сердца.
Работайте над дыханием. Это увеличивает объём лёгких, облегчает симптомы болезней, вызванных стрессом, а также может продлить жизнь. Результаты Фрамингемского исследования связывают большую ёмкость лёгких с большей продолжительностью жизни.
Медитируйте. Медитация снижает кровяное давление, увеличивает объём лёгких, улучшает общее самочувствие.
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