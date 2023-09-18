Эти семь привычек снижают сексуальное желание

Эти семь привычек снижают сексуальное желаниеВозможно, вы делаете это каждый день
Когда половая жизнь складывается не так, как хочется, не всегда бывает легко понять причину этого. Некоторые повседневные привычки тоже могут играть в этом определённую роль.
Сексуальная жизнь многих людей сегодня ухудшается из-за образа жизни, говорит сексолог Лоуренс Сигел. И есть множество повседневных вещей, которые способствуют снижению сексуального влечения. Вот некоторые из них.
Бездумное «зависание» в социальных сетях. Это снижает либидо по нескольким причинам. Во-первых, листание ленты соцсетей в целом уменьшает чувствительность. Также если вы будете проводить много времени в виртуальном мире, то станете уделять меньше внимания установлению или укреплению личных отношений, отмечает Келиферн Померанц, сексопатолог и клинический психолог. В реальной жизни вы будете чувствовать себя изолированным, из-за чего постоянно будете испытывать стресс и тревогу. Это тоже снижает сексуальное желание.
Сидячий образ жизни. Он приводит к более высокому риску возникновения болезней сердца, рака, сахарного диабета. Сказывается он и на сексуальном желании, приводя к усталости и вялости. Малоподвижный образ жизни, кроме того, уменьшает сексуальную выносливость. Из-за недостатка физической активности уменьшается приток крови к гениталиям, а это главный фактор возбуждения.
Постоянные мысли о работе. Когда мозг сосредоточен на проблемах, он закрыт для получения удовольствия. В результате некоторым может быть тяжело сконцентрироваться на своём теле.
Мысли о сексе только перед сном. На самом деле эротическое воображение доступно постоянно. Если вы будете регулярно ощущать связь с собственной сексуальностью, то вам будет проще получить удовольствие во время секса.
Недостаток воды. Гидратация - то, без чего получение оргазма невозможно. При употреблении достаточного количества воды улучшается вагинальная смазка, возникает более стойкая эрекция, повышенная выносливость, более яркие оргазмы. Согласно данным Национальной академии наук, инженерии и медицины, здоровому человеку нужно выпивать 15,5 (мужчинам) или 11,5 (женщинам) чашек воды в день. Причём к этому количеству относится как обычная вода, так и другие напитки.
Злоупотребление алкоголем. При регулярном употреблении алкоголя нарушается сексуальная активность. В частности, возникает сухость влагалища или трудности с поддержанием/достижением эрекции.
Приём некоторых лекарств. Препараты, которые используются при лечении депрессии, тревоги, рака, повышенного кровяного давления, снижают либидо. Кроме того, ослаблять сексуальное желание могут антигистаминные, противоотёчные средства, препараты, снижающие кислотность, натуральные средства, снижающие либидо.
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