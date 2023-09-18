Эти семь привычек снижают сексуальное желание

Сексуальная жизнь многих людей сегодня ухудшается из-за образа жизни, говорит сексолог Лоуренс Сигел. И есть множество повседневных вещей, которые способствуют снижению сексуального влечения. Вот некоторые из них.

Бездумное «зависание» в социальных сетях. Это снижает либидо по нескольким причинам. Во-первых, листание ленты соцсетей в целом уменьшает чувствительность. Также если вы будете проводить много времени в виртуальном мире, то станете уделять меньше внимания установлению или укреплению личных отношений, отмечает Келиферн Померанц, сексопатолог и клинический психолог. В реальной жизни вы будете чувствовать себя изолированным, из-за чего постоянно будете испытывать стресс и тревогу. Это тоже снижает сексуальное желание.

Сидячий образ жизни. Он приводит к более высокому риску возникновения болезней сердца, рака, сахарного диабета. Сказывается он и на сексуальном желании, приводя к усталости и вялости. Малоподвижный образ жизни, кроме того, уменьшает сексуальную выносливость. Из-за недостатка физической активности уменьшается приток крови к гениталиям, а это главный фактор возбуждения.

Постоянные мысли о работе. Когда мозг сосредоточен на проблемах, он закрыт для получения удовольствия. В результате некоторым может быть тяжело сконцентрироваться на своём теле.