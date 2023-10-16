Эти восемь привычек навредят вашим костям с возрастом

Лора Парди, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования, сертифицированный семейный врач из Форт-Беннинга, назвала восемь самых вредных для здоровья костей привычек.

Недостаток кальция в рационе. Со временем это может ослабить кости. Удовлетворить ежедневную потребность в кальции вы можете при помощи йогурта, молока, сыра, рыбы, апельсинового сока, листовой зелени, орехов, семян, фруктов. Дефицит кальция может привести к остеопорозу, при котором кости становятся хрупкими и ломкими. Но важно не переборщить с количеством кальция, поскольку его избыток тоже плохо сказывается на здоровье.

Употребление слишком большого количества соли. Исследования показывают, что высокое потребление натрия может привести к вымыванию кальция из костей. В результате они станут слабыми.

Отсутствие регулярных тренировок. Особенно полезны для здоровья костей ходьба или поднятие тяжестей. Исследования показывают, что благодаря этим видами деятельности кости становятся более прочными и сильными. Старайтесь хотя бы 150 минут в неделю уделять физическим упражнениям средней интенсивности (танцы, езда на велосипеде, быстрая ходьба).

Длительное сидение. Сидячий образ жизни снижает плотность и прочность костей.