Эти восемь привычек навредят вашим костям с возрастом

Эти восемь привычек навредят вашим костям с возрастомИзбегайте их
Со временем наши кости изнашиваются. По данным Национального совета по проблемам старения, поддержание крепких и здоровых костей с возрастом становится всё более важным, так как их низкая плотность может привести к остеопорозу и увеличить вероятность переломов.
Лора Парди, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования, сертифицированный семейный врач из Форт-Беннинга, назвала восемь самых вредных для здоровья костей привычек.
Недостаток кальция в рационе. Со временем это может ослабить кости. Удовлетворить ежедневную потребность в кальции вы можете при помощи йогурта, молока, сыра, рыбы, апельсинового сока, листовой зелени, орехов, семян, фруктов. Дефицит кальция может привести к остеопорозу, при котором кости становятся хрупкими и ломкими. Но важно не переборщить с количеством кальция, поскольку его избыток тоже плохо сказывается на здоровье.
Употребление слишком большого количества соли. Исследования показывают, что высокое потребление натрия может привести к вымыванию кальция из костей. В результате они станут слабыми.
Отсутствие регулярных тренировок. Особенно полезны для здоровья костей ходьба или поднятие тяжестей. Исследования показывают, что благодаря этим видами деятельности кости становятся более прочными и сильными. Старайтесь хотя бы 150 минут в неделю уделять физическим упражнениям средней интенсивности (танцы, езда на велосипеде, быстрая ходьба).
Длительное сидение. Сидячий образ жизни снижает плотность и прочность костей.
Чрезмерное употребление алкоголя. Из-за этого блокируется усвоение кальция и ваши кости становятся слабее. Пейте алкоголь в умеренных количествах. Национальный институт по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму рекомендует женщинам употреблять до одной порции спиртного в день, мужчинам - до двух порций.
Употребление слишком большого количества газированных напитков. В ходе некоторых исследований выяснилось, что высокий уровень фосфорной кислоты в газировке может усилить выведение кальция из организма. Со временем это может ослабить кости и привести к переломам.
Курение. Исследование 2021 года показало, что вредные химические вещества в табачном дыме могут нарушить ремоделирование костей. Это способствует потере костной массы, что приводит к хрупкости костей.
Недостаточное потребление калорий. Это может способствовать ослаблению костей, поскольку им нужно постоянное поступление кальция, белка, витамина D.
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