Эти восемь продуктов избавят от сухости кожи

Эти восемь продуктов избавят от сухости кожиСтарайтесь их есть чаще
С сухостью кожи сталкиваются многие из нас. Однако последние научные исследования показали, что решить эту проблему могут определённые продукты.
Авокадо. В этом плоде много полезных жиров. Благодаря витамину Е он также поддерживает кожу увлажнённой, замедляет её старение.
Оливковое масло. Оно уменьшает сухость кожи, защищает её благодаря полифенолам и витамину Е.
Грецкие орехи. Они содержат много жирных кислот омега-3. Эти кислоты укрепляют кожный барьер, уменьшают потерю влаги.
Морковь. Этот продукт богат бега-каротином, который делает кожу не такой сухой.
Овсянка. В ней содержится большое количество клетчатки и сложных углеводов. Они поддерживают баланс сахара в крови и защищают кожу от сухости.
Рыба. Особенно много омега-3 в жирной рыбе. Например, в лососе, сельди, сардине.
Цитрусовые. Они содержат множество витамина С. Этот витамин увеличивает выработку коллагена.
Вода. Не забывайте пить много воды.
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