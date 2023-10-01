Эти восемь продуктов избавят от сухости кожи

Авокадо. В этом плоде много полезных жиров. Благодаря витамину Е он также поддерживает кожу увлажнённой, замедляет её старение.

Оливковое масло. Оно уменьшает сухость кожи, защищает её благодаря полифенолам и витамину Е.

Грецкие орехи. Они содержат много жирных кислот омега-3. Эти кислоты укрепляют кожный барьер, уменьшают потерю влаги.

Морковь. Этот продукт богат бега-каротином, который делает кожу не такой сухой.