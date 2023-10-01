Фитнес и здоровье
12:06, 01 октября 2023
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Эти восемь продуктов избавят от сухости кожи

Старайтесь их есть чаще

С сухостью кожи сталкиваются многие из нас. Однако последние научные исследования показали, что решить эту проблему могут определённые продукты.

Эти восемь продуктов избавят от сухости кожи
© Harvard Health

Авокадо. В этом плоде много полезных жиров. Благодаря витамину Е он также поддерживает кожу увлажнённой, замедляет её старение.

Оливковое масло. Оно уменьшает сухость кожи, защищает её благодаря полифенолам и витамину Е.

Грецкие орехи. Они содержат много жирных кислот омега-3. Эти кислоты укрепляют кожный барьер, уменьшают потерю влаги.

Морковь. Этот продукт богат бега-каротином, который делает кожу не такой сухой.

Эти восемь продуктов избавят от сухости кожи
© pasja1000

Овсянка. В ней содержится большое количество клетчатки и сложных углеводов. Они поддерживают баланс сахара в крови и защищают кожу от сухости.

Рыба. Особенно много омега-3 в жирной рыбе. Например, в лососе, сельди, сардине.

Цитрусовые. Они содержат множество витамина С. Этот витамин увеличивает выработку коллагена.

Вода. Не забывайте пить много воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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