Фитнес и здоровье
14:42, 24 октября 2023
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Эти восемь продуктов лучше всего защищают от рака

Ешьте их регулярно

Здоровое питание - один из самых эффективных способов предотвратить развитие рака. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets назвала восемь лучших продуктов для профилактики онкологии.

Эти восемь продуктов лучше всего защищают от рака
© Health

Крестоцветные овощи. К ним относятся цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, листовая капуста. В эти овощах содержится сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Кроме того, в них есть клетчатка, улучшающая пищеварение и помогающая поддерживать здоровый вес.

Ягоды. Малина, клубника, черника содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Несколько раз в неделю съедайте горсть этих ягод.

Листовая зелень. Капуста, шпинат, мангольд поддерживают общее состояние здоровья. Старайтесь есть хотя бы пару порций этих продуктов в день.

Цельнозерновые продукты. Они считаются хорошим источником клетчатки и питательных веществ.

Эти восемь продуктов лучше всего защищают от рака
© Healthline

Бобовые. Много белка и клетчатки содержится в чечевице, горохе, фасоли. Они помогут снизить вероятность развития некоторых видов рака. Ешьте бобовые несколько раз в неделю.

Семена и орехи. Хорошими вариантами будут грецкие орехи, миндаль, семена чиа, семена льна. Всего 30 г (небольшой горстки) в день должно быть достаточно, чтобы получить пользу.

Жирная рыба. Скумбрия, лосось, сардины - рыба, богатая омега-3. Употребляйте её хотя бы два раза в неделю.

Куркума. Куркумин в её составе обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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