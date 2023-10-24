Эти восемь продуктов лучше всего защищают от рака

Крестоцветные овощи. К ним относятся цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, листовая капуста. В эти овощах содержится сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Кроме того, в них есть клетчатка, улучшающая пищеварение и помогающая поддерживать здоровый вес.

Ягоды. Малина, клубника, черника содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Несколько раз в неделю съедайте горсть этих ягод.

Листовая зелень. Капуста, шпинат, мангольд поддерживают общее состояние здоровья. Старайтесь есть хотя бы пару порций этих продуктов в день.

Цельнозерновые продукты. Они считаются хорошим источником клетчатки и питательных веществ.