Эти восемь продуктов лучше всего защищают от рака

Эти восемь продуктов лучше всего защищают от ракаЕшьте их регулярно
Здоровое питание - один из самых эффективных способов предотвратить развитие рака. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets назвала восемь лучших продуктов для профилактики онкологии.
Крестоцветные овощи. К ним относятся цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, листовая капуста. В эти овощах содержится сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами. Кроме того, в них есть клетчатка, улучшающая пищеварение и помогающая поддерживать здоровый вес.
Ягоды. Малина, клубника, черника содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Несколько раз в неделю съедайте горсть этих ягод.
Листовая зелень. Капуста, шпинат, мангольд поддерживают общее состояние здоровья. Старайтесь есть хотя бы пару порций этих продуктов в день.
Цельнозерновые продукты. Они считаются хорошим источником клетчатки и питательных веществ.
Бобовые. Много белка и клетчатки содержится в чечевице, горохе, фасоли. Они помогут снизить вероятность развития некоторых видов рака. Ешьте бобовые несколько раз в неделю.
Семена и орехи. Хорошими вариантами будут грецкие орехи, миндаль, семена чиа, семена льна. Всего 30 г (небольшой горстки) в день должно быть достаточно, чтобы получить пользу.
Жирная рыба. Скумбрия, лосось, сардины - рыба, богатая омега-3. Употребляйте её хотя бы два раза в неделю.
Куркума. Куркумин в её составе обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
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