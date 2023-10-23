Этими методами по сжиганию жира на животе пользуются эксперты

Этими методами по сжиганию жира на животе пользуются экспертыИ они точно работают
Каждый год 45 миллионов американцев пытаются сбросить вес. Из них лишь у 54% получается сохранить результат на долгий срок. Специалисты в области здравоохранения перечислили девять принципов, благодаря которым вы сможете навсегда избавиться от лишних килограммов.
Разнообразьте свой рацион. Обзор 2022 года показал, что в острых продуктах (перец чили, кайенский перец) содержится капсаицин. Это вещество помогает увеличить сжигание калорий и ускорить обмен веществ.
Ешьте продукты, богатые пробиотиками. Научные исследования показывают, что здоровье кишечника связано с контролем веса. Йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи - полезные для кишечника варианты.
Отдавайте предпочтение клетчатке. Продукты, богатые клетчаткой, - это бобовые, цельнозерновые, овёс. Растворимая клетчатка помогает контролировать аппетит, уменьшить усвоение калорий, а также насыщает.
Включите в рацион омега-3. Эти жирные кислоты содержатся в лососе, семенах льна, грецких орехах. Они помогут сжечь жир на животе.
Ешьте зелёные овощи. Брокколи, шпинат, капуста богаты витаминами и минералами, а также содержат мало калорий. Метаанализ 2020 года показал, что зелёные овощи связаны со снижением индекса массы тела.
Ежедневно двигайтесь. Танцы, ходьба или другая регулярная физическая активность играет большую роль в сжигании калорий. Исследование 2013 года показало, что люди, которые в неделю тренировались больше 200 минут, потеряли значительно больше веса, чем те, кто тренировался меньше.
Уменьшите количество потребляемого алкоголя или откажитесь от него. Алкоголь содержит много калорий, временно снижает распад жира, плохо влияет на сон.
Помните о гигиене сна. После хорошего отдыха тело более эффективно сжигает жир. Исследования также показывают, что недосып или некачественный сон повышают вероятность развития ожирения. Национальный институт здравоохранения советует взрослым спать семь-восемь часов в день.
Учитесь справляться со стрессом. Хронический стресс приводит к увеличению веса, особенно в области живота.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.