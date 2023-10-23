Этими методами по сжиганию жира на животе пользуются эксперты

Ешьте зелёные овощи. Брокколи, шпинат, капуста богаты витаминами и минералами, а также содержат мало калорий. Метаанализ 2020 года показал, что зелёные овощи связаны со снижением индекса массы тела.

Ежедневно двигайтесь. Танцы, ходьба или другая регулярная физическая активность играет большую роль в сжигании калорий. Исследование 2013 года показало, что люди, которые в неделю тренировались больше 200 минут, потеряли значительно больше веса, чем те, кто тренировался меньше.

Уменьшите количество потребляемого алкоголя или откажитесь от него. Алкоголь содержит много калорий, временно снижает распад жира, плохо влияет на сон.

Помните о гигиене сна. После хорошего отдыха тело более эффективно сжигает жир. Исследования также показывают, что недосып или некачественный сон повышают вероятность развития ожирения. Национальный институт здравоохранения советует взрослым спать семь-восемь часов в день.

Учитесь справляться со стрессом. Хронический стресс приводит к увеличению веса, особенно в области живота.

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