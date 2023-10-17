Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дня

Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дняДобавьте его в свой распорядок
Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, рассказала, как быстрее проснуться с утра и быть бодрым весь день.
Со временем недостаток сна может привести к преждевременному слабоумию, проблемам с сердцем, депрессии, беспокойству. Результаты исследования Sleepwave показали, что 3/4 людей просыпаются с ощущением усталости минимум два раза в неделю. По разным оценкам, от 50 до 70 миллионов человек живут с нарушениями сна.
Ощущать себя бодрым в течение дня поможет одно простое действие. После срабатывания будильника встаньте, чтобы его выключить, а затем сразу же заправьте постель. Так вы избежите соблазна снова заснуть.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют всем взрослым спать семь-девять часов каждую ночь.
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