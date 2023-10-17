Фитнес и здоровье
08:24, 17 октября 2023
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Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дня

Добавьте его в свой распорядок

Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, рассказала, как быстрее проснуться с утра и быть бодрым весь день.

Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дня
© Stylecraze

Со временем недостаток сна может привести к преждевременному слабоумию, проблемам с сердцем, депрессии, беспокойству. Результаты исследования Sleepwave показали, что 3/4 людей просыпаются с ощущением усталости минимум два раза в неделю. По разным оценкам, от 50 до 70 миллионов человек живут с нарушениями сна.

Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дня
© iStock

Ощущать себя бодрым в течение дня поможет одно простое действие. После срабатывания будильника встаньте, чтобы его выключить, а затем сразу же заправьте постель. Так вы избежите соблазна снова заснуть.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют всем взрослым спать семь-девять часов каждую ночь.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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