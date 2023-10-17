Это действие с утра поможет вам оставаться бодрым в течение дня

Ощущать себя бодрым в течение дня поможет одно простое действие. После срабатывания будильника встаньте, чтобы его выключить, а затем сразу же заправьте постель. Так вы избежите соблазна снова заснуть.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют всем взрослым спать семь-девять часов каждую ночь.

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