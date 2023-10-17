Этот фрукт поможет защитить зрение

Многолетние исследования показывают, что зрение можно улучшить благодаря употреблению шпината, моркови, апельсинов. Известно также, что положительно влияют на зрение витамины А, С, Е, лютеин и зеаксантин.

В ходе нового исследования выяснилось, что пользу для зрения приносит ещё один фрукт. Команда учёных из Национального университета Сингапура обнаружила, что всего пара горстей винограда в день в течение четырёх месяцев улучшает показатели здоровья глаз.