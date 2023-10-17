Этот фрукт поможет защитить зрение

Этот фрукт поможет защитить зрениеДобавьте его в свой ежедневный рацион
У многих людей с возрастом зрение ухудшается. Отчасти это может быть связано с возрастными изменениями организма, генетикой, но определённую роль играет и диета.
Многолетние исследования показывают, что зрение можно улучшить благодаря употреблению шпината, моркови, апельсинов. Известно также, что положительно влияют на зрение витамины А, С, Е, лютеин и зеаксантин.
В ходе нового исследования выяснилось, что пользу для зрения приносит ещё один фрукт. Команда учёных из Национального университета Сингапура обнаружила, что всего пара горстей винограда в день в течение четырёх месяцев улучшает показатели здоровья глаз.
В состав винограда входит множество антиоксидантов, которые борются с дегенерацией глаз, вызванной окислительным стрессом.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале журнале Food and Function. У людей, которые ели в течение 16 недель виноград, наблюдалось значительное увеличение оптической плотности макулярного пигмента (MPOD), антиоксидантной способности плазмы и общего содержания фенолов. У тех же, кто принимал плацебо, значительно увеличилось количество вредных для глаз конечных продуктов гликирования.
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