Этот признак деменции возникает у людей моложе 65 лет

Этот признак деменции возникает у людей моложе 65 летБудьте начеку
Хотя возраст и является одним из факторов риска развития деменции, иногда это состояние возникает у довольно молодых людей. И вот один из его признаков.
Деменция у людей может начаться и довольно рано - до 65 лет. По словам экспертов, в возрасте от 30 до 65 лет деменция встречается у 2-8% людей.
Аббас Канани, фармацевт из аптеки Chemist Click Online Pharmacy, назвал первые симптомы ранней деменции. Один из них - это провалы в памяти, которые мешают повседневной жизни. Например, человек может забывать информацию, которую недавно изучил, важные даты, задавать постоянно одни и те же вопросы, всё больше полагаться на заметки или на гаджеты при запоминании.
Также у человека могут чаще возникать сложности с планированием, выполнением различных задач. Он может с трудом решать свои проблемы.
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