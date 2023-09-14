Этот признак деменции возникает у людей моложе 65 лет

Деменция у людей может начаться и довольно рано - до 65 лет. По словам экспертов, в возрасте от 30 до 65 лет деменция встречается у 2-8% людей.

Аббас Канани, фармацевт из аптеки Chemist Click Online Pharmacy, назвал первые симптомы ранней деменции. Один из них - это провалы в памяти, которые мешают повседневной жизни. Например, человек может забывать информацию, которую недавно изучил, важные даты, задавать постоянно одни и те же вопросы, всё больше полагаться на заметки или на гаджеты при запоминании.