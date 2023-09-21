Этот признак рака поджелудочной железы можно заметить на лице

Этот признак рака поджелудочной железы можно заметить на лицеБудьте начеку
В Великобритании ежегодно рак поджелудочной железы обнаруживают у более 10 тысяч человек. В год от этой болезни умирают примерно 9600 человек. Часто этот вид рака никак себя проявляет на ранних стадиях, а первые его симптомы возникают гораздо позже.
Доктор Ашиш Басси, консультант-гастроэнтеролог в Pall Mall Medical, отметил, что признаки рака поджелудочной железы обычно начинают появляться, когда болезнь находится уже на более поздних стадиях. Один из симптомов этой болезни, который вы можете заметить на своём лице, - это желтуха.
В этом случае кожа и белки глаз человека становятся жёлтыми. Особенно заметен этот симптом у людей со смуглой и тёмной кожей. ПРи раке поджелудочной опухоль может блокировать желчный проток, что и приводит к желтухе.
Есть и другие симптомы, указывающие на рак поджелудочной железы. Это боль в животе, необъяснимая потеря веса, потеря аппетита, боль в спине, проблемы с пищеварением, диабет.
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