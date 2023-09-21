Этот признак рака поджелудочной железы можно заметить на лице

В этом случае кожа и белки глаз человека становятся жёлтыми. Особенно заметен этот симптом у людей со смуглой и тёмной кожей. ПРи раке поджелудочной опухоль может блокировать желчный проток, что и приводит к желтухе.

Есть и другие симптомы, указывающие на рак поджелудочной железы. Это боль в животе, необъяснимая потеря веса, потеря аппетита, боль в спине, проблемы с пищеварением, диабет.

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