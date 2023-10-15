Этот продукт быстро снимет усталость

Этот продукт быстро снимет усталостьСтарайтесь его есть несколько раз в неделю
Шпинат при регулярном употреблении даст вам мощный заряд энергии. Кроме того, в нём есть антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают от болезней.
Шпинат обладает множеством полезных для здоровья свойств. Так, он хорошо насыщает, укрепляет иммунитет, улучшает здоровье глаз, помогает при анемии.
В ходе одного исследования с участием более 900 человек в возрасте 58-98 лет выяснилось, что у тех, кто ел больше зелёных листовых овощей, значительно снизился темп развития когнитивных нарушений. Благодаря употреблению шпината можно также укрепить память, снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.
В шпинате много каротиноидных соединений, которые избавляют организм от свободных радикалов. За счёт этого шпинат помогает предотвратить развитие онкологии.
Витамин К в шпинате полезен для здоровья костей. А ещё благодаря употреблению этого продукта можно увеличить усвоение кальция. Помогает шпинат защититься и от остеопороза.
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