Фитнес и здоровье
13:50, 15 октября 2023
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Этот продукт быстро снимет усталость

Старайтесь его есть несколько раз в неделю

Шпинат при регулярном употреблении даст вам мощный заряд энергии. Кроме того, в нём есть антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают от болезней.

Этот продукт быстро снимет усталость
© eMediHealth

Шпинат обладает множеством полезных для здоровья свойств. Так, он хорошо насыщает, укрепляет иммунитет, улучшает здоровье глаз, помогает при анемии.

В ходе одного исследования с участием более 900 человек в возрасте 58-98 лет выяснилось, что у тех, кто ел больше зелёных листовых овощей, значительно снизился темп развития когнитивных нарушений. Благодаря употреблению шпината можно также укрепить память, снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.

Этот продукт быстро снимет усталость
© BBC GoodFood

В шпинате много каротиноидных соединений, которые избавляют организм от свободных радикалов. За счёт этого шпинат помогает предотвратить развитие онкологии.

Витамин К в шпинате полезен для здоровья костей. А ещё благодаря употреблению этого продукта можно увеличить усвоение кальция. Помогает шпинат защититься и от остеопороза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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