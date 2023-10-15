Этот продукт быстро снимет усталость

В шпинате много каротиноидных соединений, которые избавляют организм от свободных радикалов. За счёт этого шпинат помогает предотвратить развитие онкологии.

Витамин К в шпинате полезен для здоровья костей. А ещё благодаря употреблению этого продукта можно увеличить усвоение кальция. Помогает шпинат защититься и от остеопороза.

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