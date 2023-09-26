Этот продукт многим кажется полезным. Врач объяснила, почему никогда не будет его есть

Доктор Эллисон объяснила, что большинство протеиновых батончиков подвергаются высокой степени обработки и содержат множество сомнительных добавок.

По словам диетолога BHF Трейси Паркер, большинству взрослых достаточно будет потреблять около 0,75 г белка на 1 кг веса в день. Для этого можно ежедневно съедать две порции мяса, рыбы, орехов или тофу.