Этот продукт многим кажется полезным. Врач объяснила, почему никогда не будет его есть

Этот продукт многим кажется полезным. Врач объяснила, почему никогда не будет его естьРечь идёт о протеиновых батончиках
Гастроэнтеролог медицинского центра Тафтса доктор Хармони Эллисон рассказала, что не так с протеиновыми батончиками и почему они вредят здоровью.
Доктор Эллисон объяснила, что большинство протеиновых батончиков подвергаются высокой степени обработки и содержат множество сомнительных добавок.
По словам диетолога BHF Трейси Паркер, большинству взрослых достаточно будет потреблять около 0,75 г белка на 1 кг веса в день. Для этого можно ежедневно съедать две порции мяса, рыбы, орехов или тофу.
Лучшие белковые альтернативы протеиновым батончикам включают бобы, горох, чечевицу. Доктор Эллисон добавила также, что вместо протеиновых батончиков лучше взять тыквенные семечки, орехи, арахисовое масло.
Наконец, некоторые протеиновые батончики содержат много калорий и добавленного сахара.
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